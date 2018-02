Vandaag op de Winterspelen: Belgian Bullets ook na slotrun niet in top tien - Marit Björgen meest gelauwerde winterolympiër - Geen nieuw schaatsgoud voor Nederlanders Redactie

21 februari 2018

00u59 0 Winterspelen Een drukke Belgische dag vandaag op de Winterspelen in Pyeongchang. Maar liefst negen landgenoten kwamen of komen nog in competitie. Een overzicht, samen met de belangrijkste gebeurtenissen.

Even na de middag Belgische tijd kwamen de Belgian Bullets opnieuw in actie. In het Olympic Sliding Centre stonden de derde en vierde run in de tweemansbob voor vrouwen op het menu. Stuurvrouw Elfje Willemsen en remster Sara Aerts klokten na de eerste twee runs op plaats elf af. An Vannieuwenhuyse en haar remster Sophie Vercruyssen bezetten positie vijftien.

Willemsen en Aerts doken in die derde run net niet onder de 51 seconden. Ze verloren wat op de Oostenrijkers en maakten geen plaatsen goed. Ze bleven elfde. Ook An Vannieuwenhuyse en Sophie Vercruysse gingen niet bijster snel en maakten geen tijd goed op hun vijftiende stek. Ze zakten zelfs nog een plaatsje naar het nummer 16.

De vierde run bracht wat beterschap, vooral voor Vannieuwenhuyse. Ze daalde af in 51"20 en is al zeker dat ze op de 16e plaats zal eindigen. Elfje Willemsen van haar kant stuurde haar bobslee in 51"21 naar beneden. Ook zij blijft al zeker op de elfde plaats maar een top tien zit er niet in. Waarschijnlijk wordt het een 11de en 13de plaats.

Snowboarders Seppe Smits, Sebbe De Buck en Stef Vandeweyer beten de spits af maar konden zich niet plaatsen voor de finale van de Big Air. Lees er HIER alles over. Boegbeeld Seppe Smits, tiende in de slopestyle, was door een knieblessure niet topfit. "Voor de wedstrijd zal ik een pijnstiller nemen en proberen volledig te focussen op de jump en niet aan de knie te denken", vertelde hij gisteren.

Om 3 uur Belgische tijd (11 uur lokale tijd) begon in het Jeongseon Alpine Centre de eerste skiester aan haar olympische afdaling. Kim Vanreusel eindigde als dertigste en behaalde zo haar beste resultaat tot dusver op de Winterspelen. "Het is zeker een mooie uitslag, maar het had nog harder gekund", vertelde de skiester na afloop. Vanreusel klokte af in 1:46.51. Daarmee was ze 7.29 trager dan de Italiaanse winnares Sofia Goggia. Van de 39 starters haalden acht de aankomst niet. Alleen een Bosnische liet een tragere chrono dan de 20-jarige Vanreusel noteren.

"Of ik blij ben met mijn dertigste plaats? Het is zeker mooi, maar als ik op het einde nog wat harder kan doorgaan en in het midden geen foutje maak, dan kon het nog sneller", reageerde ze. Vanreusels hart ging bij het foutje "even wat harder kloppen", zei ze. "Maar ik heb veel plezier gehad en het was beter dan gisteren op training. Vooral in het bovenste stuk vind ik dat ik goed heb geskied."

Voor Kim Vanreusel was de afdaling haar vierde race op deze Winterspelen. Eerder werd ze in de slalom 39e, in de reuzenslalom en super-G 40e. Donderdag skiet ze nog de combiné. "Ik hoop zoals vandaag dertigste te kunnen worden in de afdaling om dan als eerste te kunnen starten in de slalom. Ik ga alles geven. We zullen wel zien."

Een uurtje later kwam kunstschaatsster Loena Hendrickx op het ijs van de Gangneung Ice Arena voor haar korte kür. De 18-jarige zus van Jorik moest bij de beste 24 (op 30 deelneemsters) eindigen om de vrije kür van vrijdag te halen. Op het EK vorige maand bewees ze met een mooie vijfde plaats alvast dat ze de goeie vorm beet heeft. Hendrickx slaagde met een 20ste plaats in haar opzet, al was ze zeker niet helemaal tevreden. Lees HIER meer.

Goud in freestyle skicross naar Leman

De Canadees Brady Leman heeft het goud veroverd in de skicross in het freestyleskiën. De finalerace, waar vier skiërs aan de start verschenen, werd ontsierd door een valpartij met de Rus Sergey Ridzik en de Canadees Kevin Drury. Zo konden Leman en de Zwitser Marc Bischofberger er alleen vandoor. Leman kaapte uiteindelijk het goud weg voor Bischofberger, Ridzik eindigde op ruime afstand als derde. De 31-jarige Canadees viel vier jaar geleden in Sochi nog net naast het podium. De Franse titelverdediger Jean-Frédéric Chapuis sneuvelde eerder op de dag in de kwartfinales.

Amerika ligt eruit in ijshockey, Finland pakt brons bij de vrouwen

De Verenigde Staten hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het ijshockeytoernooi. Tsjechië was in de kwartfinales na strafschoppen (3-2) te sterk. De Verenigde Staten traden in Zuid-Korea aan zonder spelers uit de Noord-Amerikaanse profcompetitie NHL, maar met ijshockeyers die niet in de eigen competitie actief zijn. Tsjechië treft in de halve finales Rusland. De Russen versloegen in hun kwartfinale Noorwegen met 6-1. Onder eigen vlag pakten de Russen, in het verleden een grootmacht in het ijshockey, voor het laatst een medaille in 2002: brons. In de andere kwartfinales kijkt titelhouder Canada Finland in de ogen en ontmoet Zweden Duitsland.

Finland heeft bij de vrouwen dan weer het brons veroverd in de ijshockeycompetitie. De Scandinavische vrouwen versloegen in de strijd om het brons de Olympische Atleten uit Rusland met 3-2. Finland veroverde eerder al brons op de olympiades van 1998 en 2010. Donderdag nemen Canada en de Verenigde Staten het tegen elkaar op in de finale. Het is voor de derde opeenvolgende keer dat beide ijshockeygrootmachten de finale halen. Canada pakte op de vier laatste Spelen telkens het goud.

Marit Björgen pakt 14e olympische medaille en is nu alleen recordhouder

De Noorse Marit Björgen heeft zich in Pyeongchang tot de meest gelauwerde atlete in de geschiedenis van de Winterspelen gekroond. Aan de zijde van Maiken Caspersen Falla, veroverde Björgen een bronzen plak in de teamsprint van het skilopen. Het is voor Björgen haar veertiende olympische plak (7x goud, 4x zilver, 4x brons). Het goud was verrassend voor de Verenigde Staten (Randall/Diggins), voor Zweden (Kalla/Nilsson).

Zaterdag kwam de 37-jarige Björgen op gelijke hoogte met haar landgenoot Ole Einar Björndalen, na de zege van Noorwegen in de 4x5 km estafette. In het klassement van de meeste olympische titels telt Björgen één gouden plak minder dan haar landgenoten Ole Einar Björndalen en Björn Daehlie.

De top tien van de atleten die de meeste medailles verzamelden op de Olympische Winterspelen:

1. Marit Bjorgen (Noo/skilopen) 14 medailles (7x goud, 4x zilver, 3x brons)

2. Ole Einar Bjorndalen (Noo/biatlon) 13 (8-4-1)

3. Bjorn Daehlie (Noo/skilopen) 12 (8-4-0)

4. Ireen Wüst (Ned/snelschaatsen) 10 (5-4-1)

5. Raisa Smetanina (Sov & Unified Team/skilopen) 10 (4-5-1)

6. Stefania Belmondo (Ita/skilopen) 10 (2-3-5)

7. Lyubov Yegorova (Unified Team & Rus/skilopen) 9 (6-3-0)

8. Claudia Pechstein (Dui/snelschaatsen) 9 (5-2-2)

9. Sixten Jernberg (Zwe/skilopen) 9 (4-3-2)

10. Uschi Disl (Dui/biatlon) 9 (2-4-3)

Geen goud voor Nederlandse schaatsers

De Nederlandse mannenploeg is er in de halve finales van de teamachtervolging uitgegaan. Het Nederlandse schaatstrio, de regerend olympisch kampioen, moest in Gangneung buigen voor Noorwegen. Na acht rondjes was het verschil met de NOren 1.38 seconden (3:37.08 tegenover 3:38.46). Namens het onttroonde Nederland verschenen Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en Patrick Roest in de baan. Voor Noorwegen kwamen Havard Bøkko, Simen Spieler Nilsen en Sverre Lunde Pedersen in actie. Nederland rijdt later vandaag in de strijd om het brons tegen Nieuw-Zeeland. Noorwegen schaatst tegen Zuid-Korea om goud.