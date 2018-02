Vandaag op de Winterspelen: Belgen bij de vleet: 18-jarige Loena Hendrickx wil goede vorm bevestigen - ook snowboarders en Belgian Bullets aan zet Redactie

21 februari 2018

00u00 0 Winterspelen Een drukke Belgische dag vandaag op de Winterspelen in Pyeongchang. Maar liefst negen landgenoten treden in competitie. Een overzicht.

Snowboarders Seppe Smits, Sebbe De Buck en Stef Vandeweyer bijten de spits af. Zij staan voor de kwalificaties in de big air. De eerste van twee runs begint in het Alpensia Ski Jumping Centre om 1u30 Belgische tijd. Net als in de slopestyle plaatsen de beste twaalf zich voor de finale van zaterdag.

Boegbeeld Seppe Smits, tiende in de slopestyle, is door een knieblessure niet topfit. "Voor de wedstrijd zal ik een pijnstiller nemen en proberen volledig te focussen op de jump en niet aan de knie te denken", vertelde hij gisteren.

Om 3 uur Belgische tijd (11 uur lokale tijd) begint in het Jeongseon Alpine Centre de eerste skiester aan haar olympische afdaling. Ook Kim Vanreusel staat aan de start. Het is voor de 20-jarige Antwerpse al haar vierde nummer. Eerder werd ze 39ste in de reuzenslalom en 40ste in de slalom en super-G.

Een uurtje later komt kunstschaatsster Loena Hendrickx op het ijs van de Gangneung Ice Arena voor haar korte kür. De 18-jarige zus van Jorik moet bij de beste 24 (op 30 deelneemsters) eindigen om de vrije kür van vrijdag te halen. Op het EK vorige maand bewees ze met een mooie vijfde plaats alvast dat ze de goeie vorm beet heeft.

Rond 12 uur Belgische tijd komen de Belgian Bullets opnieuw in actie. In het Olympic Sliding Centre staan de derde en vierde run in de tweemansbob voor vrouwen op het menu. Stuurvrouw Elfje Willemsen en remster Sara Aerts staan na de eerste twee runs op plaats elf. An Vannieuwenhuyse en haar remster Sophie Vercruyssen bezetten positie vijftien.