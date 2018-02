Vandaag op de Winterspelen: Afknapper voor Vonn in combiné, vader ontevreden met brons in afdaling - Geen nieuwe medaille voor Hirscher in slalom, Belgen vallen uit Redactie

22 februari 2018

09u15

Bron: Belga 0

Vader van Vonn niet tevreden met brons

Voor Lindsey Vonn blijft het op deze Winterspelen na haar uitvallen in de combiné bij één medaille. Maar ook die bronzen plak - op de afdaling - kon Alan Kildow, de vader van Vonn, niet tot tevredenheid stemmen. "Wat ik van haar gezien heb, doet me terugdenken aan een uitspraak van Buddy Werner (een Amerikaanse skiër die actief was in de jaren '50 en '60, red.). Die zei altijd: 'Er zijn slechts twee plaatsen in een race, de eerste en de laatste, en ik wil enkel één van die twee. Lindsey heeft op de afdaling niet agressief genoeg geskied. Ze heeft te weinig risico's genomen. Ze had er méér voor moeten gaan. Waar exact op het parcours? Tussen de start en de finish."

VS-vrouwen veroveren ijshockeygoud

De Verenigde Staten hebben donderdag op de Winterspelen in Pyeongchang het ijshockeytoernooi bij de vrouwen gewonnen. De Amerikaanse vrouwen klopten in de finale Canada na shoot-outs met 3-2 (2-2 na overtime). Het was de derde opeenvolgende keer dat beide ijshockeygrootmachten de finale haalden. Canada pakte op de vier laatste Spelen telkens het goud. Finland veroverde eerder de bronzen plak. De Scandinavische vrouwen versloegen in de kleine finale Rusland met 3-2.

Noorse langlaufer Klaebo zet na drie gouden plakken punt achter Winterspelen

De Noorse langlaufer Johannes Hoesflot Klaebo neemt niet deel aan de 50 km massastart klassieke stijl mannen in het skilopen. Tijdens de Olympisch Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang behaalde hij drie gouden medailles.

Klaebo zei aan de Noorse zender NRK dat hij de vermoeidheid voelt, een dag nadat hij met Martin Johnsrud Sundby de teamsprint skilopen had gewonnen. Hij zou al zijn kracht en motivatie nodig hebben voor een goede prestatie tijdens de wedstrijd van zaterdag. "Skiën eist zijn tol. Om de 50 kilometer te doen, zou ik echt gemotiveerd moeten zijn, en er zijn anderen die meer gemotiveerd zijn dan ik", zei hij.

De 21-jarige Klaebo won naast de teamsprint, ook de aflossing en sprint in het langlaufen. Zijn eerste Olympische Winterspelen noemde hij "een droom". "Wanneer ik thuis kom en dit echt zal doordringen, denk ik dat ik enorm tevreden zal zijn", zei hij nog.

Gisin pakt goud op combiné, Vonn in de fout

De beslissing op de combiné bij de vrouwen is gevallen. De Zwitserse Michelle Gisin verovert goud, het zilver is voor de Amerikaanse topfavoriete Mikaela Shiffrin. Regerend wereldkampioene Wendy Holdener, ook uit Zwitserland, pakt het brons.

De 24-jarige Gisin finishte in de afdaling als derde en in de slalom als vierde. Ze hield met een totaaltijd van 2:20.90 Shiffrin 97 honderdsten achter zich. Holdener eindigde derde op 1.44.

Voor Lindsey Vonn eindigde de combiné op een afknapper. De Amerikaanse, die ruim aan de leiding stond na de afdaling, ging op de slalom snel in de fout, zodat ze een nieuwe olympische titel mocht vergeten.

Vonn leidt ruim in combiné

Lindsey Vonn staat aan de leiding halverwege de combiné bij het alpineskiën. De 33-jarige Amerikaanse was verreweg de snelste op de afdaling in het Jeongseon Alpine Centre in Pyeongchang. Vonn, die topfavoriete was op de olympische afdaling maar genoegen moest nemen met brons, was in deze afdaling met een tijd van 1:39.37 wel de snelste. Ze bleef de Noorse Ragnhild Mowinckel (op 0.74) en de Zwitserse Michelle Gisin (op 0.77) voor. De slalomspecialisten zijn door Vonn op een nog veel grotere achterstand gezet. Zo staat haar landgenote Mikaela Shiffrin zesde, maar wel op 1.98. De Zwitserse regerend wereldkampioene op de combinatie, Wendy Holdener, volgt op 2.74. De afsluitende slalom is om 7 uur vanochtend (Belgische tijd) van start gegaan.

Myhrer pakt goud op slalom

De Zweed André Myhrer heeft goud veroverd op de slalom op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Onze landgenoten Kai Alaerts en Sam Maes werden beiden vroegtijdig uitgeschakeld en zijn niet in de uitslag opgenomen.

De 35-jarige Myhrer finishte na twee runs met een totaaltijd van 1:38.99 en hield zo de Zwitser Ramon Zenhäusern (op 0.34) en de Oostenrijker Michael Matt (op 0.67) achter zich. De Noor Henrik Kristoffersen was in de eerste run de snelste, maar verslikte zich in de tweede en zette dus geen resultaat neer. Ook topfavoriet Marcel Hirscher kon zijn status niet waarmaken. De Oostenrijker week van zijn parcours af en moest dus een kruis maken over een medailledroom.

Sam Maes eindigde in de eerste run als 37ste en kwam in de tweede nog in actie om zijn eindplaats te bepalen. Onze landgenoot geraakte de slalom echter niet heelhuids door en zette geen resultaat neer. Dat lot was in de eerste run ook weggelegd voor Kai Alaerts.

Geen nieuwe medaille voor Hirscher

Topfavoriet Marcel Hirscher zal op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang geen medaille veroveren op de slalom. De Oostenrijker week in de eerste run van zijn parcours af. Eerder pakte Hirscher in Zuid-Korea al het goud op de combiné en de reuzenslalom. Een nieuwe gouden plak zou hem in de geschiedenisboeken naast zijn landgenoot Toni Sailer en de Fransman Jean-Claude Killy gebracht hebben. Dat duo blijft dus het enige dat drie gouden medailles in de alpijnse ski behaalde tijdens eenzelfde editie van de Winterspelen.

Sam Maes staat na de eerste run in de slalom op de 37ste plaats. Maes finishte na 52.90, op 5.18 van de Noorse koploper Henrik Kristoffersen (47.72). De Zweed André Myhrer (op 0.21) eindigde als tweede, voor de Fransman Victor Muffat-Jeandet (op 0.62). Kai Alaerts ging tijdens zijn slalom in de fout en zette geen resultaat neer. Slechts 52 atleten haalden de finish. De tweede run staat later op de dag op de agenda.

Straks zijn in het Belgische kamp op de Winterspelen alle ogen op de skiërs gericht. Kai Alaerts en Sam Maes starten in de slalom, Kim Vanreusel werkt de combiné af.

Voor de 20-jarige Maes wordt de slalom zijn tweede wedstrijd in Pyeongchang. Zondag eindigde de olympische debutant op een verdienstelijke 32e plaats in de reuzenslalom. "Ik start nooit met de ambitie 32e te worden. Mijn doel hier was top 30, dus echt tevreden kan ik niet zijn", vertelde de jonge Antwerpenaar na afloop.

Kai Alaerts, 28 en ook nieuw op de Spelen, staat met de slalom voor zijn eerste en enige wedstrijd in Zuid-Korea. Hij hoopt donderdag beter te doen dan zijn 41e plaats vorig jaar op het WK in Sankt Moritz. "Veel zal afhangen van de vorm van de dag. Het is één dag, een momentopname. Hopelijk zit ik boven meteen in het juiste ritme en dan is veel mogelijk. Anders wordt het een gevecht tot beneden", blikte hij vooruit.

De eerste run in het Yongpyong Alpine Centre begint om 10 uur lokale tijd (2u in België), de tweede om 13u30.

Kim Vanreusel skiet haar vijfde en laatste wedstrijd. Op de piste van het Jeongseon Alpine Centre staat de combiné op het programma, met eerst de afdaling (11u30) en aansluitend de slalom (15u).

De 20-jarige Vanreusel werkte woensdag al de slalomcompetitie af op dezelfde locatie. Daarin werd ze 30e (op 31 finishers). "Ik hoop zoals vandaag dertigste te kunnen worden in de afdaling om dan als eerste te kunnen starten in de slalom. Ik ga alles geven. We zullen wel zien", klonk het.