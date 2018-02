Van de voeten tot het hoofd: trainer Bart Swings ontleedt zijn pupil Valerie Hardie in Zuid-Korea

24 februari 2018

06u00 0 Winterspelen Is Bart Swings de atleet die België, twintig jaar na Bart Veldkamp, nog eens een medaille kan schenken op de Winterspelen? Volgens zijn trainer Jelle Spruyt heeft de 27-jarige snelschaatser alvast alles in huis om vandaag het podium te halen op de massastart. In Pyeongchang ontleedt hij voor ons zijn pupil.

Hoofd - "Bart is slim. Dat helpt hem bij het analyseren van een race en tactisch is hij bij de sterksten, maar soms denkt hij te veel na over de technische kant van het schaatsen. Dan komen de ingenieur en de perfectionist in hem naar boven. Bart wil het allemaal té goed doen, terwijl hij er soms gewoon op moet vertrouwen dat het wel goed komt. De belangrijkste vraag die Bart zich vandaag zal moet stellen, is: rijd ik het gat dicht niet of? Hij kan dat niet altijd op zich nemen want dan is hij te moe als het sprinten aankomt. Bart is een schaatser die de anderen goed kan inschatten, alleen zijn er verschillende jongens bij die het niet gewend zijn om een massastart te rijden. Eén zaak is zeker: ze gaan Bart niet alleen laten wegrijden."

Hart en longen - "Je zou niet zeggen dat Bart een groot motor heeft als je hem ziet maar uit zijn testen blijkt dat Bart bij de schaatsers hoort met de beste longcapaciteit en dat zie je na elke wedstrijd: hij recupereert erg snel. Dat er maar een klein uur zit tussen de voorronde en finale speelt in zijn voordeel. Maar snel schaatsen is meer dan alleen in vorm zijn, kracht en techniek zijn veel belangrijkere factoren."

