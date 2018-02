Van de 'nipple slip' op maandag naar zilver op dinsdag: Frans schaatspaar maakt van nachtmerrie alsnog sprookje Yari Pinnewaert

20 februari 2018

07u44

Bron: Belga, USA Today, Reuters 54 Winterspelen Daags nadat ze de wereld rond gingen na die ongelukkige ‘nipple slip’, hebben kunstschaatsers Gabriella Papadakis en Guillaume Cizeron zilver veroverd op het ijsdansen op de Winterspelen in Pyeongchang. Ei zo na werd het nog goud in wat pas écht een ongelofelijke prestatie zou geweest zijn, maar het was het Canadese koppel Tessa Virtue-Scott Moir dat aan het langste eind trok.

Het was ongetwijfeld één van dé beelden op deze Winterspelen tot dusver: tijdens de korte kür op de schaatsbaan in Gangneung kwam de outfit van Papadakis los, waardoor er een tepel tevoorschijn kwam. “Ik verloor hierdoor mijn concentratie. Dit is mijn ergste nachtmerrie”, verklaarde ze achteraf. Maar een dag nadien was de tegenslag duidelijk al grotendeels verteerd: voor de vrije kür onder begeleiding van de ‘Moonlight Sonate’ kreeg ze met haar partner 123,35 punten, waardoor het duo afklokte op in totaal 205,28 punten.

Uiteindelijk zou dat amper 0,79 punt te weinig zijn voor het goud, want dat ging dus naar Virtue en Moir (206,07 punten). Zij stonden gisteren na de korte kür al aan de leiding en die gaven ze dus na de vrije kür niet meer weg. Meteen ook goed voor hun tweede olympisch goud, nadat ze ook in 2010 in Vancouver al de oppergaai pakten. Het brons ging naar de Amerikaanse broer en zus Maia en Alex Shibutani.



"We zijn heel erg trots op wat we vandaag gepresteerd hebben", klonk het na afloop bij Cizeron. "We hebben ons uiterste best gedaan op het ijs. Het was heel emotioneel en we zijn echt apetrots op die zilveren medaille."