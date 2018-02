Uitkijken naar Kim Meylemans en Jorik Hendrickx vrijdag: "Proberen boven mezelf uit te stijgen" Redactie

15 februari 2018

15u18

Bron: Belga 2 Winterspelen Zes Belgen komen vrijdag in actie op de Winterspelen in Pyeongchang. Het is vooral uitkijken naar kunstschaatser Jorik Hendrickx en skeletoni Kim Meylemans.

Hendrickx treedt vrijdagmiddag (Zuid-Koreaanse tijd) aan in de korte kür. Voor de 25-jarige Turnhoutenaar zijn het de tweede Spelen. In 2014 werd hij in Sochi zestiende. De komende twee dagen hoopt Hendrickx in de Gangneung Ice Arena dat resultaat te evenaren. "Het niveau is, door al het jonge talent dat vandaag tot de wereldtop hoort, de voorbije jaren enorm gestegen. Ik ga proberen boven mezelf uit te stijgen", liet hij deze week optekenen. De laatste generale repetitie verliep alvast minder goed dan verhoopt. Op het EK vorige maand werd Hendrickx slechts tiende.

Ook voor Kim Meylemans staat vrijdag de eerste van twee competitiedagen op het programma. De 21-jarige sketeloni werkt in het Olympic Sliding Centre haar eerste twee runs af. Meylemans werd vorig jaar vijfde op het WK en heeft het potentieel om een olympisch diploma (top acht) te halen, zelfs nu de Britten met hun nieuwe, supersnelle pakken mogen aantreden. De eerste run begint om 20u20 Koreaanse tijd (12u20 in België).

Kim Vanreusel bindt vrijdag de ski's aan voor haar tweede race op deze Spelen. Daags na haar 39e plaats in de reuzenslalom, start ze nu in de eerder uitgestelde slalom. Met Marjolein Decroix neemt nog een tweede Belgische deel. De eerste skiester begint eraan om 10u (2u in België).

Thierry Langer heeft de eer als eerste Oostkantonner België te vertegenwoordigen op de Winterspelen. Om 15u Koreaanse tijd wordt in het Alpensia Cross-Country Skiing Centre het startschot gegeven voor de 15 km vrije stijl.

Snelschaatsster Jelena Peeters moest door ziekte forfait geven voor de 1.500 meter. Vrijdag komt ze eindelijk dan toch in actie, tijdens de 5 km. De eerste rit in het Gangneung Oval begint om 20u. Op diezelfde baan schaatste Bart Swings donderdag zijn derde race. Na een zesde plaats in de 1.500 en 5.000 meter, werd hij op de 10.000 meter achtste.

Met biatleten Florent Claude en Michael Rösch traden donderdag nog twee Belgen in de arena in Pyeongchang. In de 20 km individueel, hun derde nummer, werden ze respectievelijk 54e en 75e. Voor Rösch en Claude volstond het niet om zich te plaatsen voor de afsluitende massastart met de top 30.