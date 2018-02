Uitgestelde nummers verontrusten IOC nog niet: "Einddatum Winterspelen verschuiven niet aan de orde" XC

12 februari 2018

07u08

Bron: Belga 0 Winterspelen Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakt zich nog geen zorgen over de verschuivingen in het programma van de Winterspelen in Pyeongchang. Er zijn reservedagen voorzien. Door hevige wind werd de reuzenslalom voor de vrouwen vandaag uitgesteld. Net als de zondag geannuleerde afdaling bij de mannen zal dat nummer doorgaan op donderdag.

IOC-woordvoerder Mark Adams omschreef het verzetten van nummers als "een vervelende kwestie". De einddatum van de Winterspelen verschuiven, is echter niet aan de orde, stelde hij. "Het is nu dag drie. Kom terug op dag 14 en dan bespreken we dit nog eens", verklaarde Adams aan enkele journalisten. "Ik denk dat het nog wat vroeg is om over een verlenging van de Spelen te praten. Er zijn reservedagen. We hebben genoeg tijd om alle competities af te werken."

Niet alleen werden de reuzenslalom bij de vrouwen en de afdaling bij de mannen uitgesteld, ook de slopestylecompetitie bij de snowboardsters ondervond hinder door de wind. De kwalificaties werden zondag geannuleerd, maandag werd een ingekorte finale afgewerkt in winderige omstandigheden.

Volgens Adams worden atleten vaak geraadpleegd alvorens een beslissing te nemen om een competitie al dan niet uit te stellen. De eindverantwoordelijke inzake veiligheid is echter de bevoegde federatie, zoals voor de skinummers de Internationale Skifederatie (FIS).