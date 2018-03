Twee skiërs verdedigen Belgische kleuren op Paralympics Redactie

08 maart 2018

10u34

Bron: Belga 0 Winterspelen Morgen worden in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang de twaalfde Paralympische Winterspelen officieel geopend. België vaardigt met skiërs Jasper Balcaen en Eléonor Sana twee atleten af.

De Paralympische Winterspelen duren tot 18 maart. In totaal strijden er 670 atleten in zes sporten om 80 gouden medailles.

Voor Balcaen (25), halfzijdig verlamd sinds zijn geboorte, zijn het de tweede Winterspelen. In 2014 in het Russische Sotsji eindigde Balcaen, die uitkomt in de categorie 'standing' (staand skiën), als 23ste op de reuzenslalom en als 29ste in de slalom.

Sana (20), een paralympische debutante, werd geboren met een retinoblastoom die haar grotendeels blind maakte. Haar zus Chloé is haar voorskiër/gids. Het duo won vorig jaar op de World Para Alpine Skiing Championships zilver (super-G) en brons (afdaling). Het Belgian Paralympic Committee schuift Eléonor Sana naar voor als "grootste medaillehoop".

België won nog maar één medaille op de Paralympische Winterspelen, brons in 1994 in Lillehammer met skiër Willy Mercier.

De Belgische atleten zullen in Zuid-Korea een druk programma afwerken. Ze komen immers zeven van de negen dagen in actie: Sana in vijf nummers, Balcaen in drie.