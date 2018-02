Tevreden Swings wordt op 1.500 meter andermaal zesde, ook Vosté blij met prestatie YP

13 februari 2018

14u45

Bron: Belga 2 Winterspelen Voor de tweede keer in drie dagen heeft Bart Swings een verdienstelijke race neergezet op de Winterspelen in Pyeongchang. Nadat hij zondag zesde werd op de 5 km, eindigde hij twee dagen later op de schaatsmijl eveneens als zesde. Opnieuw haalde de Leuvenaar een persoonlijke besttijd op een laaglandbaan binnen.

Swings won zijn rit tegen de Amerikaanse veteraan Shani Davis, goed voor twee keer olympisch zilver op de 1500m, in 1:45.49. Daarmee was hij anderhalve seconde trager dan de Nederlander Kjeld Nuis, die goud pakte in het Gangneung Oval.

Na afloop klonk Swings tevreden, al baalde hij wel over zijn mindere start. "Het was een goeie wedstrijd", vertelde Swings, wiens record 1.42.48 bedraagt, geschaatst op hoogte in Calgary. "In de start laat ik het liggen. Daar zou ik twee tienden sneller willen zijn. Ook in het laatste rondje had ik misschien nog drie tienden sneller kunnen zijn. Maar vandaag rijd ik gewoon een goeie wedstrijd."

Er wachten de 26-jarige Swings met de 10.000 meter (donderdag) en de massastart (volgende zaterdag) nog twee wedstrijden op deze Spelen in Zuid-Korea. Heeft hij nog jus in de benen? "Op dit moment voel ik mijn benen wel", lacht hij. "Morgen las ik een rustig dagje in. Daarna hoop ik een mooie 10 te rijden. Het is leuk om nog een extra wedstrijd te rijden op de Spelen. En daarna zet ik natuurlijk alles op de massastart." Als succesvolle skeeleraar heeft Swings in die minimarathon op ijs in principe de beste kansen op eremetaal.

"Kop is eraf, ik ben heel tevreden", zegt Mathias Vosté na 1.500 meter

Mathias Vosté schaatste met de 1.500 meter zijn eerste nummer op de Winterspelen. Hij verloor nipt zijn rit tegen de Koreaanse thuisrijder Joo Hyong-Jun, maar met 1:47.34 tekende de Bruggeling wel voor zijn beste chrono op een laaglandbaan.

"Het was een goeie rit met een snelle opening en een goeie openingsronde. Daarna kon ik het verval per ronde beperken tot twee seconden. Voor mij is dat prima", reageerde Vosté. "De kop is eraf. Ik ben heel tevreden. Mijn tijd van 1:47:34 is mijn beste chrono op een laaglandbaan. Daarmee kom ik vrij dicht in de buurt van mijn pr."

Volgende week komt Vosté in actie op de 500 en 1.000 meter, twee korte afstanden die hem in principe beter liggen. "Dit is een ideale voorbereiding voor de 500 en 1.000 meter. Nu moet ik alleen nog goed herstellen en dan komt het wel goed. Als ik een goeie 1.500 rijd, dan weet ik dat het niveau goed zit."

Dat Vosté tegen een Koreaan mocht uitkomen, vond hij speciaal. "Er is een muur van lawaai die met je meerijdt. Ik heb de hele tijd voor hem gereden. Op het einde voelde ik hem komen, maar de benen waren op. Het ging niet meer."