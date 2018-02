Tevreden Jorik Hendrickx elfde na korte kür kunstschaatsen Valerie Hardie in Pyeongchang

16 februari 2018

07u27 0 Winterspelen Gebalde vuist en een kamersbrede glimlach - ja, Jorik Hendrickx was vandaag méér dan tevreden met zijn korte kür op de Winterspelen. Met 84.74 punten bleef hij op een zucht van zijn PR (85.15 ptn) en dat voldeed ruim om zich te kwalificeren voor de vrije kür van morgen. De 25-jarige kunstschaatster staat elfde, de top24 stootte door.

Hij was heel de ochtend nerveus, vertelde Jorik Hendrickx - tót hij aan de Ice Arena arriveerde. Ineens ging de stress in rook op. "Plots kon ik mijn zenuwen een plek geven. Schaatsen is een heel mentale aangelegenheid: je moet het ijs op en doe het dan maar."

Hendrickx dééd het. Hij was als zeventiende aan de beurt. Op de tonen van 'Je suis malade' van Francesco Di Cello reed hij een zo goed als feilloze korte kür. Geen fouten in zijn drievoudige sprongen dit keer, wat hem in januari op het EK in Moskou wel nog overkwam. Daar stelde hij teleur met een tiende plek, hier in Pyeonchang deed hij dat niet. Zijn score was navenant: 84.74 punten. Liefst 12.02 punten meer dan in Sochi, waar hij na zijn korte kür zestiende stond. Dat heet dan progressie maken. (lees hieronder verder)

Begrijpelijk dat Hendrickx stralend in de mixed zone verscheen. "Ik heb nooit een betere kür gereden, denk ik. Alle passenreeksen, alle pirouettes en alle sprongen waren er. Ik heb me ook kunnen inleven, zeker toen mijn sprongen gedaan waren heb ik daar nog wat extra aandacht aan besteed. Het was genieten want beter kon ik niet. Ik verbeterde mijn PR misschien niet maar als ik deze kür op de Nebelhorn Trophy had geschaatst, dan zou ik op score van meer dan 86 punten zijn uitgekomen. Jammer dat me dit niet op het EK is gelukt, anders was ik wel richting medailles gegaan."

Of Hendrickx vandaag na de lange kür nog zal kunnen opschuiven in de ranking is verre van zeker. Hij heeft nu eenmaal geen viervoudige sprongen in zijn arsenaal steken en dat kan hem in de vrije kür zeker meer worden aangerekend. "Alles is mogelijk maar ga niet uit van een medaille, hé," zei hij met een glimlach. "Ik moet gewoon mijn focus houden en mijn eigen kür rijden. Niet kijken naar al die anderen met hun quads - wat ik op het EK wél deed. Daar heb ik van geleerd. Daarnet stond er een tv aan en ik heb er bewust niet naar gekeken."

Hoog in de tribune zaten zijn zus Loena en moeder, die met de hulp van crowdfunding aan tickets is geraakt voor het optreden van haar zoon Jorik. "Haar eerste transatlantische vlucht en 't kon meteen tellen. In Amsterdam was haar eerste vlucht al vertraagd door een technisch defect en zo heeft ze er in totaal 36u over gedaan om in Seoel te raken. Maar ik ben blij dat ze er nu is en trots op wat ik kon tonen."

Morgen om 10u lokale tijd - komende nacht om 2u in België - begint de finale. In de strijd om de medailles lijkt het tussen de Japanse titelverdediger Yuzuru Hanyu (111.68 ptn), de Spaanse Europese kampioen Javier Fernandez (107.58 ptn), de Japanner Shoma Uno (104.17 ptn) en de Chinees Jin Boyang (103.32 ptn) te gaan. Olympisch vicekampioen Patrick Chan is pas zesde.