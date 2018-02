TAS heft schorsing 28 Russische sporters op, de 11 anderen zien hun straf ingekort worden XC

01 februari 2018

09u35

Bron: Belga 0 Winterspelen Het Internationaal Tribunaal voor de Sport (TAS) heeft de schorsing van 28 Russische olympiërs opgeheven die volgens het Internationaal Olympisch Comité (IOC) waren betrokken bij het dopingschandaal bij de vorige Winterspelen in Sotchi. Zij mogen door de vrijspraak van het TAS alsnog meedoen aan de Winterspelen in Pyeongchang (9-25 februari). Van de elf andere Russen werd de straf teruggebracht tot enkel de Winterspelen van komende maand.

Bij de elf gebande atleten zit onder meer de dubbele olympische kampioen van Sotchi, bobsleeër Alexandr Zubkov. Langlaufer Alexander Legkov en skeletoni Alexander Tretiakov mogen dan weer wel deelnemen.

Het TAS voerde aan dat in het geval van de 28 gezuiverde atleten "er onvoldoende bewijs aanwezig was dat de atleten de antidopingregels overtreden hadden". Hun resultaten behaald in Sotchi werden ook weer hersteld.

De zaken van drie biatleten, die intussen gestopt zijn, moeten nog behandeld worden.

