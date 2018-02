TAS buigt zich over nieuw beroep van 32 uitgesloten Russen XC

06 februari 2018

08u50

Bron: Belga 0 Winterspelen Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) heeft bekendgemaakt dat 32 Russische atleten, die van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) niet mogen deelnemen aan de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, beroep hebben ingediend. Zij hopen alsnog een toegangsticket te bemachtigen voor het event, dat vrijdag van start gaat.

Een ad hoc tribunaal in Pyeongchang zal zich woensdag buigen over het beroep. Viktor Ahn, zesvoudig olympisch kampioen shorttrack, is een van de betrokken Russen. Ook de topbiatleten Anton Shipulin en Evgeniy Garanichev hebben beroep ingediend.

Een commissie, met aan het hoofd Valérie Fourneyron, de voormalige Franse minister van Sport, besloot eerder dat 169 Russische sporters onder neutrale vlag welkom zijn in Zuid-Korea. Het TAS sprak onlangs nog 28 Russen vrij, maar zij mogen van het IOC niet naar Pyeongchang.

Meer over Pyeongchang

sport

sportevenement

IOC

TAS

sportdiscipline