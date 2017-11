Swings bouwt olympisch seizoen rustig op: "Stoort me niet dat ik nog geen toptijd heb" Redactie

14u47

Bron: Belga 0 ANP Winterspelen Bart Swings begint het komend weekend aan het belangrijkste schaatsseizoen van zijn loopbaan. Over minder dan honderd dagen beginnen de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, Zuid-Korea. Als Swings daar één of meer medailles verovert, is dat seizoen geslaagd.

Het is inmiddels twintig jaar geleden dat Bart Veldkamp voor België een olympische plak pakte. Dat was brons op de 5000 meter tijdens de Spelen van Nagano, Japan. Zoals bekend lagen de roots van 'schaatsbelg' Veldkamp in het schaatsgekke Nederland. Swings begint met nauwelijks twee schaatsmarathons in de benen aan de Wereldbekerwedstrijden. In het Thialfstadion in Heerenveen start de 26-jarige student uit Leuven op de 1500m, de 5000m en de massa start, een minimarathon over zestien ronden.

Terwijl concurrenten als Sven Kramer en Ted Jan Bloemen al indruk maakten in het voorseizoen, heeft Swings nog geen enkele tijd neergezet. Kramer ontfustelde Swings het baanrecord op de 3000 meter in het Zuid-Duitse schaatsoord Inzell en noteerde op de 5000 meter 6:11.40. Bloemen, een Canadees van Nederlandse komaf, klokte in Calgary zelfs 6:08.06. Liefst dertien schaatsers reden in het olympisch seizoen die afstand al onder de 6:20.

ANP



In tegenstelling tot Nederlanders, Noren en Canadezen hoeft de beste Belgische schaatser zich niet te kwalificeren. Wat dat betreft, heeft Swings het dus gemakkelijk. "Dat is nu eenmaal de situatie. Ik vind het niet bezwaarlijk dat ik nog geen tijd heb staan", aldus Swings. De schaatser istevreden over zijn verrichtingen tijdens de twee marathons, die hem in Amsterdam de tweede en in Heerenveen de vierde plaats opleverde.

Bij die laatste race over 125 ronden, afgelopen zaterdag, was hij Nederlandse collega's als Jorrit Bergsma, Jan Blokhuijsen en Kramer ruimschoots voor, al dienen daar geen verstrekkende conclusies aan te worden verbonden. Swings zegt het seizoen rustig te willen opbouwen. Na het eerste weekend hebben Swings en zijn trainer Jelle Spruyt een indicatie waar ze staan. Na het vervolg, de Wereldbekerwedstrijden van Stavanger, Calgary en Salt Lake City kan worden beoordeeld of de aanloop van de afgelopen maanden goed is geweest. Dat is op 10 december, twee maanden voor de opening van de Spelen.

Begin augustus stond Swings dit seizoen voor het eerst op het ijs. Het WK skeeleren liet hij, net als voorgaande jaren, wijselijk aan zich voorbij gaan. Voor het eerst voegde hij zich bij de Noorse schaatsers. Met Sverre Lunde Pedersen, Simen Spieler Nilsen en Sindre Henriksen heeft hij trainingspartners van ongeveer gelijk niveau. Daar ontbrak het in het recente verleden in de niet gesponsorde ploeg Victorie vooral aan. Maar toen de Noren in Stavanger hun nationale kampioenschappen afwerkten, stond Swings er toch weer even alleen voor. "Ik ben een weekje thuis in Herent geweest. Daar heb ik op de fiets gezeten. Trainingen van drieeneenhalf, vier uur. Ik heb ook nog een paar dagen last gehad van mijn darmen. Gelukkig fietste Jason Suttels (een zeer talentvolle jonge skeeleraar, red.) af en toe mee." Want schaatsen in België is en blijft een eenzaam bestaan.

ANP