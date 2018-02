Snowboarder Seppe Smits sukkelt met knie voor Big Air: "Zelfs de trap opgaan, doet pijn" Valerie Hardie in Pyeongchang

19 februari 2018

06u24 0 Winterspelen Zorgen voor Seppe Smits: de 26-jarige snowboarder sukkelt met pijn aan de rechterknie. Geen goed nieuws met de kwalificaties van de Big Air competitie in aantocht. Met pijnstillers hoopt Smits woensdag toch alles op alles te kunnen zetten om de finale van zaterdag te bereiken.

Na de finale van de slopestyle competitie vorige week zondag had Seppe Smits gehoopt om er een paar dagen vantussen te kunnen. Het plan was om de gedachten even te verzetten in Seoel, maar daar is dus niets van in huis gekomen. Oorzaak: zijn rechterknie, die hem na de slopestyle toch meer hinderde dan gedacht. Smits bleef in het olympisch dorp zodat hij elke dag bij de kinesist kon langslopen voor een behandeling.

"Het voelt maar zo-zo aan," zei de atleet uit Westmalle vanochtend. "De slopestyle heeft z'n tol geëist. Ik heb me op de eerste trainingen ingehouden want mijn knie voelt vermoeid aan. Ik had geen zin om een blessure te riskeren en dan de competitie te missen. Ik ga nu nog twee dagen rusten zodat ik in de kwalificaties voluit kan gaan. Dat zal moeten want het deelnemersveld is zo goed als hetzelfde als van de slopestyle. Het niveau ligt gigantisch hoog en de kwalificaties zullen al een finale op zich zijn. Ik ga alles op alles moeten zetten en hopen dat mijn knie het houdt."

Met pijnstillers hoopt Smits de ergste pijn te kunnen verbijten. "Dat zal nodig zijn want nu doet het al pijn als ik de trap opga. Dat kruipt in je hoofd. Het zal erop aan komen om de mentale switch te kunnen maken, om je hersenen uit te schakelen en ervoor te gaan. Ik zal al tevreden zijn als ik de finale haal. Het grote doel is dat ik mijn trick kan landen."

Zijn agenda na de Winterspelen zal Smits moeten herbekijken. Na een weekje België was hij zinnens de competitie in Amerika te hervatten, maar dat plan kan nu in de vuilnisbak. "Eerst een scan laten maken om de schade op te meten en zien hoe mijn knie de Big Air overleeft."