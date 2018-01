Snowboarder Seppe Smits draagt Belgische vlag in Pyeongchang Redactie

24 januari 2018

12u18

Bron: Belga 9 Winterspelen Seppe Smits zal de Belgische vlag dragen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang op 9 februari. Dat heeft het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) zopas bekendgemaakt.

De snowboarder volgt bobsleester Hanna Mariën op, die tijdens de vorige spelen in 2014 in Sotsji met de vlag mocht pronken. "Ik vind het een eer om de vlag te mogen dragen voor Team Belgium op de Spelen en kijk uit naar de openingsceremonie", reageerde de regerend wereldkampioen in de slopestyle en tweevoudig vicewereldkampioen in big air. "Ik ben zeker dat het mij een extra boost zal geven voor de kwalificaties."

Team Belgium wordt in Zuid-Korea vertegenwoordigd door negentien atleten, die zullen aantreden in negen sporten: biatlon, bobslee, kunstschaatsen, langlaufen, shorttrack, skeleton, skiën, snelschaatsen en snowboarden.

Overzicht Belgische vlaggendragers

2018: Seppe Smits (snowboard)

2014: Hanna Mariën (bobslee)

2010: Kevin Van der Perren (kunstschaatsen)

2006: Kevin Van der Perren (kunstschaatsen)

2002: Simon Van Vossel (shorttrack)

1998: Conrad Alleblas (manager van snelschaatser Bart Veldkamp)

1994: Bea Pintens (shorttrack)

1992: Geert Blanchart (shorttrack)

1988: Katrien Pauwels (kunstschaatsen)

1984: Henri Mollin (alpineskiën)

1980: Henri Mollin (alpineskiën)

1976: Robert Blanchaer (alpineskiën)

1972: Robert Blanchaer (alpineskiën)

1948: Max Houben (bobslee)

1936: Eric De Spoelberch (bobslee)