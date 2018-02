Snowboarder Seppe Smits bibberend naar olympische finale Valerie Hardie in Pyeongchang

10 februari 2018

07u46 1 Winterspelen Twintig minuten moest Seppe Smits daarnet nagelbijtend wachten om te weten of zijn eerste run van 78.36 punten voldoende zou zijn om de olympische finale in de slopestyle te halen. Ja, dus - maar véél overschot had de wereldkampioen niet. Alleen de topzes ging door en Smits werd....zesde.

Na de eerste run in het Phoenix Snow Park leek er geen vuiltje aan de lucht. Smits speelde op veilig en zette een feilloze run neer. 78.36 punten, goed voor een vierde plek. Al was hij er nog niet honderd procent gerust in. “Ik ga er vol voor gaan, anders riskeer ik eruit te liggen,” besefte hij. En dus trok hij in de tweede run het gaspedaal open. Misschien wat te stevig want bij zijn tweede sprong kwam de 26-jarige snowboarder ten val. Gevolg: hij moest angstig wachten om te zien wat de dertien riders nà hem deden want intussen waren de Canadees Tyler Nicholson en de Noor Staale Sandbech hem al voorgegaan. Smits stond zesde en alleen de eerste zes kwalificeerden zich voor de finale. Het werd twintig minuten bibberen maar uiteindelijk scoorde niemand nog beter. Een hele opluchting voor Smits was het op de Winterspelen in Sochi 2014 nét niet, nu werd het net wél: “Amai, ik ben blij dat de jury mij deze keer wél in de finale heeft gezet.”

Hoe zenuwslopend was dit?

“Onvoorstelbaar, hé. En ook een stuk erger dan in Sochi waar ik alleen moest wachten op mijn eigen score, nu moest ik zien hoe een stuk of tien riders het er vanaf brachten. Als je er zelf niks meer aan kan doen en gewoon machteloos moet staan wachten, dat is serieus stressen.”

Was je nerveus vooraf?

“Ja, het is de tweede keer in mijn leven dat ik een klein beetje stress had voor een wedstrijd. De eerste keer was in Sochi. Telkens op de Olympische Spelen, ja. Dat blijft zo’n speciale wedstrijd. Omdat er zoveel media op zit te kijken en ook omdat ik mezelf zoveel druk had opgelegd. Ik wilde absoluut voor de finale gaan en heb dat ook aan alle journalisten gezegd. Dat moét je het ook echt wel doen. Je kan niet geloven hoe opgelucht ik ben dat ik het dan toch kon waarmaken. Zeker omdat de weersomstandigheden vanochtend niet zo makkelijk waren en dan begin je te twijfelen. Moet ik mijn run makkelijker maken of houd ik het toch moeilijk? Dat speelde in mijn hoofd. Ik ben echt héél tevreden nu. Op training voelde ik me nog wat plattekes maar tijdens mijn wedstrijd voelde ik bij de eerste rails meteen de juiste energie.”

Vertel eens wat er fout ging bij die val?

“Bij mijn eerste run vloog ik door de wind al redelijk ver maar ik kon het nog houden. Bij mijn tweede was de stress eraf en ik wou er nog stapje bij doen. Bij mijn eerste jump merkte ik dat ik wat kort zat en een beetje te traag ging, dus ik dacht: ‘Ik moet wat gas bijgeven voor mijn tweede jump.’ Plots vloog ik wel héél ver en de impact was te groot om aan te kunnen.”

Morgen is de finale: een andere wedstrijd? De teller worden weer op nul gezet.

“Het weet zal weer anders zijn, vermoed ik - ze voorspellen nog meer wind. Maar dat deden ze voor vandaag ook terwijl het nog is meegevallen. In de bergen is het weer altijd onvoorspelbaar. Toen ik vanochtend uit mijn kamer keek, zag ik de vlaggen alle kanten uitwaaien. Ik dacht: ‘Oei, dat belooft.’ Maar dat ik wat jumps probeerde, voelde de wind nog oké aan. Afwachten dus wat het morgen brengt.”

Ga je dezelfde run doen?

“Dezelfde als ik probeerde bij mijn tweede run. Die had ik toch wat moeilijker gemaakt dan de eerste. Daar ga ik morgen mee beginnen - als het weer het toelaat uiteraard.”

Je eerste doel is bereikt: de finale. Is druk eraf nu?

“Ja, zeker wel. De motivatie is even groot, de druk minder. Ik wilde vandaag een goede run landen en in de finale staan. Morgen maakt het resultaat voor mij minder uit. Je hebt dat ook niet zelf in handen. Je bent afhankelijk van de prestaties van de anderen, daarom: ik kijk alleen naar mijn eigen prestatie.”

Tot slot: hoe voelt de knie aan?

“Oké. Ik voelde hem wel in de tweede run toen ik zo ver naar beneden vloog. Ik heb er alles aan gedaan om de impact goed te absorberen en toen weg wandelde ging het. Ik ga nu de kinesist zijn werk laten doen dan ben ik er zeker van dat het morgen geen probleem zal vormen.”

Succes!