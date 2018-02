Snowboarder Sebbe De Buck uitgeschakeld in slopestyle Valerie Hardie in Pyeongchang

10 februari 2018

04u47 0 Winterspelen Geen olympische finale voor Sebbe De Buck. De 22-jarige snowboarder overleefde de reeksen van de slopestyle daarnet niet en finishte pas als twaalfde. Alleen de topzes kwalificeerde zich voor de finale van morgen.

Zijn olympisch debuut was er eentje van korte duur voor Sebbe De Buck. Op zijn eerste run scoorde de Antwerpenaar 59.40 punten, niet voldoende om in de topzes te staan en dus besloot hij om wat meer risico te nemen bij zijn tweede afdaling. Bij zijn tweede jump ging het evenwel fout: De Buck kwam ten val en meteen zag hij zijn kansen op de finale ook in rook opgaan. Hij werd uiteindelijk pas twaalfde in zijn reeks.

"Het ging al heel de dag niet goed," reageerde De Buck. "Ook niet op de trainingen. Mijn eerste run was eigenlijk de eerste die ik helemaal kon afwerken zoals ik wilde maar er zaten toch nog heel wat foutjes in, vandaar de lage score. Die wilde ik in de tweede run opkuisen. Maar met de wind die draaide en keerde was de snelheid lastig in te schatten. Soms ging je te snel, soms te traag en raakte je er amper over. Bij de eerste run kwam ik wat te kort en daarom had ik bij de tweede wat meer snelheid genomen. Wat maakte dat ik té ver ging en gevallen ben."

Van zijn pols, die hij tien dagen terug brak, had De Buck niet al te veel last, zei hij nog. "Ik ben er vanochtend nog op gevallen en hij doet wel pijn maar snowboarden gebeurt met je benen, niet met je pols. Dat mag zeker geen uitvlucht zijn. Natuurlijk ben ik ontgoocheld omdat ik voor mezelf een goede run wilde neerzetten, of me dat nu in de finale bracht of niet. Maar ik kan niet bij de pakken blijven zitten."

Klopt want over elf dagen staat voor De Buck ook de discipline Big Air op het menu. "Ik zie het zitten. Ik ga daar 120 procent geven - alles of niks."

Terwijl de slopestyle er voor De Buck al opzat, moest wereldkampioen Seppe Smits nog in actie komen. Of hij nog tips had voor zijn landgenoot? "Ja, zo clean mogelijk je jumps landen want er zijn riders die met moeilijkere tricks uitpakten maar daar niet met meer punten voor beloond werden. De jury kijkt duidelijk heel hard naar de afwerking."