Snelschaatser Bart Swings klaar voor eerste rit zondag: "Ik ga er meteen vól in vliegen" Valerie Hardie in Pyeongchang

09 februari 2018

07u33 0 Winterspelen Naar Bart Swings hoeft u straks niet te zoeken tijdens de openingsceremonie in Pyeongchang: de snelschaatser zit dan knus in zijn warme appartement in het olympisch dorp. Hij wil zijn krachten sparen voor zijn eerste proef zondag, de 5.000m, een afstand waar hij in Sochi nog vierde op werd.

Bart Swings oogt nog niet helemaal wakker wanneer hij om 10u 's ochtends voor de pers verschijnt in het Ediya Cafe. Hij verontschuldigt zich: "Sorry, ik ben nog maar een kwartiertje op. Ik kruip pas rond middernacht in bed en slaap uit. Dat lijkt me een goed ritme want mijn races rijd ik ook 's avonds."

De student burgerlijk ingenieur, die maandag 27 wordt, zegt dat hij fysiek klaar is voor zijn eerste rit zondag. Dan staat de 5.000m op het programma. "Het is lastig inschatten wat mijn kansen zijn omdat ik technisch nog regelmaat mis," vertelt Swings. "Woensdag ging het op training heel goed, maar donderdag was een mindere dag. Ik noem het nu 'minder', maar vergeleken met twee maanden terug zou dat nog een topdag zijn geweest."

Mijn prestaties gaan in stijgende lijn en ik hoop hier één van de verrassingen te kunnen zijn Bart Swings

Swings lacht als hij dat zegt want hij komt van ver. Hij sukkelde met zijn knie, nam ontstekingsnummers die dan weer tot darmklachten en een vormdip leidden. Kortom, de Leuvenaar was dit seizoen niet in goede doen. Begrijpelijk dat veel analisten niet in hem geloven, zegt hij. "Als je afgaat op mijn tijden dit seizoen, dan snap ik hen wel. Maar mijn prestaties gaan in stijgende lijn en ik hoop hier één van de verrassingen te kunnen zijn." (lees hieronder verder)

Op de Winterspelen van Sochi finishte Swings als vierde op de 5.000m en had hij zelfs een tijdlang uitzicht op het brons. Vier jaar later is hij meer ervaren en ook sterker - letterlijk zelfs: hij won twee kilo aan spieren. "In Sochi heb ik mezelf verbaasd met die vierde plek," zegt Swings. "Ik stond daar toen ook niet bij stil dat ik op de Spelen stond. Dat leek in zekere zin aan mij voorbij te gaan. Het vloog voorbij. Nu ben ik veel meer aan het genieten. Ik weet waar ik me aan kan verwachten en ook tot wat ik in staat ben."

In 2014 had Swings als voordeel dat hij pas laat aan de beurt kwam en zich kon richten op de tijden van zijn concurrenten. Door zijn mindere jaar zal hij in Pyeongchang sneller aan zet zijn, zonder échte referentietijd. "Dat is waar, maar ik weet welke tijden er op de Spelen gereden worden. Ik moet er vol in vliegen, het zou jammer zijn mocht ik te rustig van start gaan - dat is nu niet het moment. Ik heb een schema van 6:11 voor ogen, net als veel jongens - buiten Sven Kramer dan, die mikt op 6:06. (lacht) Ik zal mijn Belgisch record (6:11.54) moeten verbeteren als ik op het podium wil staan, denk ik."

Massastart

Als het voor Swings niet lukt op de 5.000m, dan krijgt hij nog een herkansing op de 1.500m en op de massastart, dat nieuw is op het olympisch programma en waar Swings wél getipt wordt voor een medaille. "Terwijl ik eigenlijk liever de 1.500m rijd. De massastart is wel plezant om naar te kijken maar ik constateerde dat ik na zo'n races vaak kwaad was, omdat ik er te veel zaken niet onder controle had. Tactische beslissingen van anderen die ik niet begreep maar die mijn wedstrijd wel bepaalden. Het is zo'n onvoorspelbare wedstrijd. Ik ga met mijn coach Jelle Spruyt alle mogelijke scenario's bespreken maar mijn ervaring uit het inline skaten zal zeker van pas komen."

Op de 1.500m zal hij ook het onderste uit de kast halen, verzekert Swings nog. Van één belangrijke rivaal moet hij alvast niet bang zijn: wereldrecordhouder en wereldkampioen Denis Yuskov mag niet starten van het IOC. De Rus werd ooit geschorst wegens het gebruik van marihuana. "Ik ken de details van zijn dossier niet," blijft Swings voorzichtig. "Maar ik ga ervan uit dat er een goede reden is waarom ze Yuskov niet toelaten. Uiteraard wil je altijd dat de besten aan de start staan maar tegelijk is het wel een rivaal minder natuurlijk."