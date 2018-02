Skiloper Thierry Langer kan leven met 66e plaats: "Het is wel jammer dat het al voorbij is" YP

16 februari 2018

11u15

Bron: Belga 0 Winterspelen Skiloper Thierry Langer eindigde als 66e in de 15 km vrije stijl. Achteraf maakte hij een positieve balans op.

"Ik ben tevreden met mijn klassement, 66e is een realistische plaats. Ik had een goed gevoel in de benen, het skiën ging prima. Het was ook mooi weer, de omstandigheden waren ideaal om te skilopen", reageerde Langer, die ruim vier minuten moest toegeven op de Zwitser Dario Cologna, die zijn titel verlengde. "Met de tijd die ik op de winnaar verlies, ben ik tevreden. Het is wat ik vooraf als doel had gesteld."

Voor de 26-jarige Langer, de eerste Oostkantonner op de Winterspelen, was de 15 km zijn eerste en enige race in Zuid-Korea. "Het is wel jammer dat het al voorbij is", vertelde hij. "Ik ga er nu van profiteren om de andere Belgen aan te moedigen. We zijn hier een groot team. We moeten elkaar steunen."

Een van de meest opvallende figuren die vrijdag in het Alpensia Cross-Country Skiing Centre aan de start stond, was Pita Taufatofua. De atleet uit Tonga sprong al tijdens de openingsceremonie in het oog door in ontbloot bovenlijf de vlag van zijn land binnen te dragen in het ijskoude olympische stadion. Hij roept gemengde gevoelens op bij Langer.

"Vorig jaar zag ik hem voor het eerst op het WK. Hij heeft zich geplaatst dus verdiende hij zijn plek hier", zegt Langer. "Maar anderzijds hangt dit geen al te best beeld op van onze sport. Zijn niveau is heel beperkt. Het lijkt zo een beetje alsof iedereen aan de start kan verschijnen." Pita Taufatofua werd uiteindelijk 114e en op twee na laatste, op 23 minuten van olympisch kampioen Cologna.