Skiester Eléonor Sana schrijft Belgische skigeschiedenis: bronzen medaille op Paralympische Winterspelen

Eléonor Sana schrijft Belgische skigeschiedenis: bronzen medaille op Paralympische Winterspelen

10 maart 2018

03u13

Een dag nadat ze de Belgische vlag had gedragen tijdens de openingsceremonie van de Paralympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang heeft skiester Eléonor Sana zaterdagvoormiddag (vrijdagnacht in België) een bronzen medaille gewonnen. Ze werd derde in de afdaling in het alpineskiën voor personen met een visuele handicap.

Eléonor Sana, die gegidst werd door haar zus Chloé op de olympische piste van Jeongseon, schreef Belgische skigeschiedenis. Ze is de eerste vrouw die ons land een medaille schenkt op de Paralympische Winterspelen.

Voor de enige medaille die ons land tot dusver had gewonnen, moeten we terug naar Lillehammer in 1994. Toen won Willy Mercier een bronzen medaille in de super-G.

Eléonor Sana, twintig jaar jong, treedt in Pyeongchang ook aan in de slalom, de reuzenslalom, de super-G en de super-combiné.