Skiester Eléonor Sana draagt Belgische vlag voor Paralympische Winterspelen in Pyeongchang

28 februari 2018

15u14

Skiester Eléonor Sana is de Belgische vlaggendraagster tijdens de openingsceremonie van de twaalfde editie van de Paralympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, zo maakte het Belgisch Paralympisch Comité vandaag bekend in Brussel.

De openingsceremonie staat op 9 maart op het programma. De Paralympische Winterspelen duren tot 18 maart. In totaal strijden er 670 atleten in 6 sporten om 80 gouden medailles. De Belgische delegatie bestaat uit twee atleten. Naast Sana mag ook Jasper Balcaen naar Pyeongchang afreizen.

De twintigjarige Eléonor Sana is geboren met een retinoblastoom die haar grotendeels blind maakte. Ze deed lange tijd aan gymnastiek, alvorens de weg naar het alpijns skiën voor personen met een visuele handicap te vinden. Haar zus Chloé is haar voorskiër/gids en skiet enkele meters voor haar uit. Ze draagt fluorescerende kledij en is via een communicatiesysteem in contact met haar zus. Het duo behoort tot de besten ter wereld. De zusjes Sana zijn vooral sterk in de snelheidsnummers en behaalden vorig jaar een zilveren (super-G) en bronzen medaille (afdaling) op de World Para Alpine Skiing Championships in het Italiaanse Tarvisio. Een allereerste vrouwelijke medaille voor België behalen op de Paralympische Winterspelen is de droom van Eléonor en Chloé.

De 25-jarige Balcaen, halfzijdig verlamd sinds zijn geboorte, komt uit in de categorie 'standing' (staand skiën), waarin hij zich focust op de slalomproeven (slalom en reuzenslalom). Voor Balcaen worden het zijn tweede Winterspelen. In 2014 in het Russische Sotchi eindigde hij als 23ste op de reuzenslalom en als 29ste in de slalom.