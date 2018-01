Skiërs Decroix en Van den Broecke dagvaarden BOIC wegens niet-selectie Winterspelen XC

27 januari 2018

15u51

Bron: Belga 49 Winterspelen Skiërs Marjolein Decroix en Dries van den Broecke willen via de rechtbank alsnog een selectie afdwingen voor de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang (9-25 februari). Ze claimen de startplaats die donderdag door het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) werd toegekend aan skiër Sam Maes.

Zondagvoormiddag komt de zaak voor in kort geding bij de rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel. Later op de dag volgt allicht al een uitspraak aangezien het BOIC de definitieve selectielijst uiterlijk zondagavond aan het IOC moet communiceren.

De Belgische delegatie voor Pyeongchang bestaat uit 21 atleten. Sam Maes, de derde skiër naast Kai Alaerts en Kim Vanreusel, werd net als snelschaatser Mathias Vosté deze week toegevoegd aan Team Belgium nadat het BOIC na reallocaties extra startbewijzen kreeg toegewezen.

"Het BOIC heeft kennisgenomen van het feit dat de reallocatieplaats toegekend aan Sam Maes in het alpineskiën wordt geambieerd door twee andere atleten, Marjolein Decroix en Dries Van den Broecke", zo reageert het BOIC.

"Discriminatie op grond van geslacht"

Decroix zegt "verbolgen" te zijn over de manier waarop het selectiereglement werd toegepast door de Selectiecommissie van het BOIC en de Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF) en stelt dat ze zaak een geval is van discriminatie. "Het bijkomende startbewijs dat het BOIC na reallocatie door de Internationale Skifederatie toegekend kreeg is 'genderneutraal', hetgeen betekent dat het BOIC deze vrijgekomen plaats op de quotalijst zowel aan een vrouwelijke als aan een mannelijke atleet kon toewijzen", zo laat haar management vandaag weten in een persbericht. "Het BOIC besliste om de plaats aan de mannelijke atleet Sam Maes uit te reiken, op grond van het feit dat België een bijkomende startplaats kreeg op basis van de prestaties van een mannelijke atleet (Armand Marchand). Volgens het selectiereglement is dergelijke selectiegrond uitsluitend van toepassing als een vrijgekomen startplaats verplicht aan een atleet van het ene of het andere geslacht moet worden toegekend."

Decroix wordt bijgestaan door meester Walter Van Steenbrugge. "Marjolein staat hoger gerangschikt in de selectiecriteria dan de overige skiërs die niet werden geselecteerd. Bijgevolg heeft zij volgens het reglement recht op de vrijgekomen plaats. Door en foutieve toepassing van het selectiereglement schendt het BOIC het gelijkheidsbeginsel, minstens is dit een ongeoorloofde discriminatie op grond van geslacht, wat strijdig is met onze grondwet", zegt hij. "Volgens een correcte toepassing van het selectiereglement moet Marjolein dus in de olympische selectie opgenomen worden."

Decroix zegt "bijzonder aangedaan" te zijn door haar niet-selectie. "Hier wordt mij ten onrechte ontnomen waar ik samen met mijn ouders, trainers en sponsors jarenlang keihard voor heb gewerkt. Door mijn 40ste plaats op afgelopen WK ben ik trouwens de enige atleet die aan dezelfde selectiecriteria voldoet als de twee andere geselecteerden. Bij een negatieve uitkomst van deze zaak zal ik er in resterende deel van het seizoen alles aan doen om mijn sportieve gelijk te bewijzen."

Waarom Dries van den Broecke de selectie van het BOIC betwist, is nog niet geweten.