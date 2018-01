Skiër Sam Maes is twintigste Belg voor Winterspelen Redactie

25 januari 2018

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) heeft vandaag skiër Sam Maes als twintigste atleet toegevoegd aan de selectie voor de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. De 19-jarige Maes neemt deel aan de slalom en de reuzenslalom.

België trekt met drie skiërs naar Pyeongchang. Kai Alaerts skiet de slalom, Kim Vanreusel de afdaling, de combiné, de slalom, de reuzenslalom en de super-G. Op de Olympische Jeugdspelen in Lillehammer werd Maes in 2016 zevende in de reuzenslalom en negentiende in de slalom.