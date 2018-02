Ski-diva Vonn na haar brons in de afdaling: "Ik ga de Spelen heel erg missen" Redactie

21 februari 2018

09u27

Bron: Belga 0 Winterspelen De Amerikaanse skiester Lindsey Vonn heeft toegegeven dat ze de Spelen in de toekomst erg zal missen. De 33-jarige Vonn, die vier maal deelnam aan de Winterspelen, skiet donderdag in Pyeongchang waarschijnlijk haar laatste olympische proef. Voor de Spelen van 2022 in Peking zal ze waarschijnlijk passen.

Vonn werd woensdag derde in de afdaling, na de Italiaanse Sofia Goggia en de Noorse Ragnhild Mowinckel. Donderdag volgt nog de combiné. "Ik ga de Spelen missen", opende de Amerikaanse na haar race. "Dat is één van de redenen waarom alles zo emotioneel voor mij werd vandaag. Ik hou van de druk bij de start, het gevoel alles te willen geven dat in je zit en je dan van de berg naar beneden te smijten in de hoop een medaille te pakken."

Vonn miste de Spelen in Sotsji in 2014 door een blessure en maakte al bekend niet te stoppen na deze Spelen. Maar ze voegde er ook aan toe dat het "een medisch mirakel" zou zijn indien we haar nog terugzien op de olympiade in 2022. Ook in Pyeongchang klaagde ze na de snelheidsraces over kniepijn. "Ik wou dat mijn lichaam niet zo'n pijn deed", vervolgde de Amerikaanse, die 81 Wereldbekerzeges op haar palmares heeft staan. "Ik ben heel blij dat ik in mijn laatste olympische afdaling op het podium sta. Dat voelt heel speciaal aan."

Naast een recordaantal Wereldbekerzeges heeft Vonn ook twee olympische medailles op haar erelijst staan. In Vancouver in 2010 won ze goud op de afdaling en brons op de super-G. Haar doel is om te blijven skiën in de Wereldbeker tot ze het all-time record van de Zweed Ingemar Stenmark (86 zeges) heeft kunnen verbreken.

Sofia Goggia kroonde zich als eerste Italiaanse ooit tot olympisch kampioene op de afdaling. Na afloop was Goggia door het dolle heen. "Ik heb de perfecte race neergezet en geskied als een samoerai." De Italiaanse, die in de skiwereld bij wijlen gek wordt verklaard omwille van haar kamikazestijl en voorspelbare valpartijen, nam woensdag geen risico's en skiede zo naar goud. "Ik heb vandaag mijn verstand gebruikt. Dat werkt toch af en toe", lachte Goggia na afloop. "Ik heb me geconcentreerd op een aantal punten. Ik was net een samoeraizwaard. Dinsdag, na de derde training, wist ik hoe ik het ging aanpakken. Ik wist dat ik het verschil kon maken en heb dat kunnen waarmaken."

Goggia betoonde vervolgens haar eer aan de Amerikaanse Lindsey Vonn, die brons pakte op haar laatste Spelen. "Een ongelooflijke prestatie", aldus de kersvers olympisch kampioene. "Vonn is de grootste skiester aller tijden. Ik zag haar in 2010 vanuit mijn zetel goud pakken in Vancouver en hoopte toen ooit hetzelfde te kunnen bereiken. En kijk, dat is gelukt."