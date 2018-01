Skeletonster Meylemans heeft ticket voor Winterspelen beet: "Heb Belgische sportgeschiedenis geschreven" LPB

14u29

Meylemans: "Ik heb mijn ticket voor Pyeongchang beet"

Kim Meylemans is gekwalificeerd voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Dat bevestigt ze vandaag in een reactie op haar Facebookpagina na de wereldbekermanche skeleton in Sankt Moritz.

Meylemans moest in Zwitserland tevreden zijn met de zeventiende plaats, haar minste resultaat in zeven wereldbekermanches dit seizoen, waardoor ze in de tussenstand van plaats acht naar negen zakte. Maar dat kon de pret niet bederven bij de skeletoni.

"Het was niet de race waarmee ik een voor de rest uitstekend wereldbekerseizoen wilde beëindigen. Maar hey, ik heb nog steeds mijn ticket voor Pyeongchang beet en op die manier heb ik Belgische sportgeschiedenis geschreven", verzekert de 21-jarige Meylemans.

Volgende week vrijdag (19 januari) staat in het Duitse Königssee de slotmanche van de wereldbeker op het programma. Enkele dagen later, tijdens een raad van bestuur op 22 januari, legt het BOIC de definitieve Belgische selectie voor de Winterspelen vast. Kunstschaatsers Jorik en Loena Hendrickx, snelschaatsers Bart Swings en Jelena Peeters en shorttrackers Jens Almey en Ward Pétré horen ook zeker tot Team Belgium voor Zuid-Korea. Het BOIC hoopt vijftien tot twintig atleten af te vaardigen naar Pyeongchang.

De Olympische Winterspelen vinden plaats van 9 tot 25 februari.

Zuid-Korea wil samen met Noord-Korea één vrouwenijshockeyteam vormen op Winterspelen

Zuid-Korea heeft plannen om tijdens de Winterspelen van volgende maand in Pyeongchang (9-25 februari) een vrouwenijshockeyteam samen te stellen met Noord-Koreaanse speelsters. Dat meldt het lokale persbureau Yonhap.

"We hebben Noord-Korea meerdere voorstellen gedaan waaronder de inschrijving van een verenigd vrouwenijshockeyteam en een gemeenschappelijk defilé in het olympisch stadion", verklaarde Roh Tae-Kang, een regeringsfunctionaris van het ministerie van cultuur, sport en toerisme, geciteerd door Yonhap.

De twee buurlanden, die formeel nog altijd in staat van oorlog verkeren, hebben eerder deze week overleg gevoerd over de komende Winterspelen. Er is afgesproken dat Noord-Korea een afvaardiging naar het evenement zal sturen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) beslist op zaterdag 20 januari onder welke voorwaarden Noord-Korea kan deelnemen, want formeel is het land te laat met de inschrijving.

