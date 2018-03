Shorttracker Jens Almey zet een punt achter zijn carrière TLB

30 maart 2018

21u24

Bron: Belga 0 Winterspelen Shorttracker Jens Almey heeft met onmiddellijke ingang een punt achter zijn sportieve carrière gezet. De 21-jarige Oost-Vlaming was vorige maand nog aanwezig op de Winterspelen in Pyeongchang. Daar behaalde hij bij zijn olympisch debuut een zeventiende plaats op de 1.500 meter na te zijn gevallen in de halve finales.

"Na zestien jaar shorttrack heb ik besloten te stoppen", stak Almey op Instagram van wal. "Ik heb plezier beleven in mijn sport altijd belangrijk gevonden. Recente gebeurtenissen - achter de schermen op de Winterspelen - hebben me dat plezier doen verliezen. Het feit dat ik niet op een meer professionele manier kan werken tijdens mijn volgende olympische cyclus heeft de doorslag gegeven. Toch kijk ik trots terug op wat ik bereikt heb in mijn carrière en ben ik blij met de kansen die ik heb gekregen. Het is tijd om mij te focussen op nieuwe uitdagingen."