Shorttracker Jens Almey: 'Op het ijs ben ik een echte klootzak' Valerie Hardie in Pyeongchang

09 februari 2018

08u13 0 Winterspelen Hij is 1m90, een gigant in het shorttrack. Maar Jens Almey, morgen aan zijn olympisch debuut toe op de Winterspelen, heeft van de nood een deugd gemaakt. "Als ik aan kop rijd, ben ik niet makkelijk in te halen met mijn lange benen."

Jens Almey stak zijn studies business marketing een jaar in de koelkast om zich op zijn 21ste voor het eerst te kunnen kwalificeren voor de Winterspelen. Een beslissing die goed uitdraaide want morgen is het zover: dan komt de Oost-Vlaming uit in de tweede reeks van de 1.500m. En daar stopt het avontuur niet als het van Almey afhangt: "Ik wil de halve finale halen. Voor minder doe ik het niet. En ik heb in het verleden al bewezen dat ik mijn mannetje kan staan in de halve finale."

De jetlag is verteerd, het ijs ligt goed en de trainingen gingen uitstekend, meldt Almey nog. "Beter dan gedacht zelfs. Ik heb één van mijn snelste rondes ooit gereden, dat wijst erop dat ik in vorm zit. Ik heb er ook alles aan gedaan om er nu te staan. Er is geen enkele reden om met stress aan de meet te staan, het is tijd om me nu aan het publiek te tonen."

Dat publiek zal in grote getale aanwezig zijn: de Gangneung Ice Arena biedt plaats aan 12.000 toeschouwers. Het maakt hem niet nerveus of jaagt hem geen schrik aan, zegt Almey: "Ik heb twee jaar terug al eens voor 8.000 man gereden, op het WK in de Ahoy Arena. Meestal hoor ik dat publiek niet eens, ik hoor maar één stem als ik schaats: die van m'n coach."

Van nature is Jens Almey een rustige maar zelfzekere jongen. Op het ijs ondergaat hij evenwel een metamorfose. "Dan ben ik een echte klootzak. (lacht). Ik ben namelijk een heel aanvallende schaatser. Ik probeer altijd snel op kop te raken en met mijn lange benen ben ik een ambetante schaatser om in te halen."

Almey is 1m90 groot terwijl de meeste shorttrackers rond 1m70-1m75 meten. "Dat wàs een nadeel omdat ik meer moeite moet doen om een lage houding in te nemen maar ik heb daar hard aan gewerkt. Intussen weet iedereen ook dat je mij niet zomaar passeert, dat het over mijn lijk is en daarom is het ook vechten om op kop te raken. Eens ik daar rijd, kan ik altijd een paar procent extra geven, ik kan echt afzien."

Dat zal nodig zijn want Almey verwacht zich morgen aan een agressieve race. "Ze zegden altijd dat je het merkt wanneer je aan een olympisch jaar bezig bent en dat klopt - veel jongens zijn sterk verbeterd. Iedereen die hier aan de start komt, begint met grote ambities. Net als ik. En als ik een kans zie om ergens een plek op te schuiven, dan zal ik het risico niet schuwen, ook al riskeer ik dan een diskwalificatie. Alles of niets."