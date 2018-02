Seppe Smits leidt grootste Belgische delegatie op Winterspelen sinds 1936 het stadion in MDB

09 februari 2018

13u33

Bron: Belga 0 Winterspelen De Belgische delegatie is het Olympisch stadion van het Zuid-Koreaanse Pyeongchang binnengekomen voor de openingsceremonie, met vlaggendrager Seppe Smits op kop. De delegatie bestaat uit 22 atleten (en een reserve) in negen sporten. Het is van 1936 geleden dat er nog zoveel Belgen aan de start stonden van de Winterspelen.

België neemt in Pyeongchang voor de 21e keer deel aan de Olympische Winterspelen. Ons land kwam als 28ste het stadion binnen. Er werd gewerkt volgens het Koreaanse alfabet.

Seppe Smits droeg de Belgische vlag maar de snowboarder zat niet de hele rit uit in het Pyeongchang Olympic Stadium. "Nadat we het stadion zijn binnengestapt kunnen we snel weer naar huis met een auto die het BOIC heeft geregeld", zo zei hij eerder in een interview. "Ten laatste om 21.30 uur zullen we weer in het hotel zijn. Dat is ruim op tijd om nog een goeie nachtrust te hebben", aldus nog Smits, die morgen al in actie komt.