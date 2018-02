Sensationele worp brengt curlingwereld in vervoering: "Nog steeds geen idee wat daar gebeurd is" SvM

22 februari 2018

13u25

Bron: Eurosport 27 Winterspelen De curlingwereld komt superlatieven tekort voor de Zwitser Benoit Schwarz. Hij pakte vannacht in de wedstrijd tegen Groot-Brittannië, in de allerlaatste beurt, uit met een zeldzame five-ender. Met één worp sleepte hij dus vijf punten binnen. Daarmee was de wedstrijd gespeeld: Zwitserland won met 9-5.

De Britse coach, Victor Kjell, was na afloop van de wedstrijd in shock. "Ik heb nog steeds geen idee wat er in het laatste end gebeurd is. Volgens mij waren we de hele wedstrijd het betere team. Maar aan het einde schakelden zij een tandje bij."

Bij curling kun je punten halen wanneer je stenen aan het eind van iedere ronde (een end in curlingjargon) dichter bij de roos - de dolly - liggen dan die van de tegenstander. Wanneer één steen van jou het dichtst bij de dolly ligt, en daarna één van de tegenstander, win je de beurt met 1-0.

Toen Schwarz de steen losliet, lagen er twee Zwitserse stenen het dichtst bij de roos. Feitelijk leidden de Zwitsers toen dus al met 2-0. Door zijn magische schot werden dat er vijf. Een five-ender op dit niveau is 'heel zeldzaam', zegt Peter de Cruz, de teamgenoot van Schwarz. ,,Benoit is cool op de echt moeilijke momenten, hij blijft altijd rustig, en probeert altijd positief te zijn."

Door de overwinning tegen de Britten bereikte Zwitserland de halve finale. Daarin speelt het tegen Zweden.

