Schaatsster die teamgenote achterliet, in ziekenhuis opgenomen met angststoornis door volkswoede Redactie

14 maart 2018

17u00

Bron: AD 0 Winterspelen De Zuid-Koreaanse schaatsster Bo-reum Kim is opgenomen in het ziekenhuis met psychische klachten. De winnares van olympisch zilver op de massastart in Pyeongchang zou met een angststoornis kampen.

Kim werd tijdens de Winterspelen in eigen land bedolven onder de kritiek na de ploegenachtervolging. In de kwalificaties kon haar teamgenote Sun-young Noh het tempo van Kim en Ji-woo Park niet bijhouden. Kim en Park keken echter niet om en lieten Noh aan haar lot over. Zuid-Korea werd kansloos uitgeschakeld, tot woede van het Koreaanse volk. Er werd een petitie opgestart, die door 600.000 mensen werd ondertekend, om Kim uit het nationale schaatsteam te verwijderen.

De 25-jarige schaatsster zou als de dood geweest zijn om de confrontatie met de Koreaanse bevolking aan te gaan. Ze won nog wel zilver op de massastart, maar dat kon de woede van de Koreanen niet temperen. Het heeft er nu alle schijn van dat de affaire Kim een trauma heeft bezorgd.