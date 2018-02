Sam Maes als enige Belg zondag in actie Redactie

18 februari 2018

01u00

Winterspelen Vandaag komt met Sam Maes slechts een Belg in actie op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. De 19-jarige alpineskiër treedt aan in de reuzenslalom.

Maes, afkomstig uit het Antwerpse Edegem, werd pas laat aan de selectie van Team Belgium toegevoegd. Het BOIC kreeg van de internationale skifederatie een reallocatieplaats toegewezen en besloot die aan Maes te geven, ten nadele van Marjolein Decroix, die later op haar beurt (en na een verloren rechtszaak) ook werd opgevist.

De jonge skiër ziet zijn olympische deelname vooral als een leerschool. "Ik ben nog maar 19, ik had niet verwacht hier al te staan", vertelde hij deze week. "Dat ik hier nu al ben, motiveert mij enorm om ooit de aansluiting met de wereldtop te kunnen maken."

De eerste run van de reuzenslalom start zondag om 10u15 Zuid-Koreaanse tijd (2u15 in België) in het Yongpyong Alpine Centre. Om 13u45 begint de tweede run. Sam Maes neemt volgende week donderdag (22 februari) ook deel aan de slalom, net als Kai Alaerts.

Andere Belgen

Met Kim Vanreusel kwam zaterdag een andere Belgische skiër in actie. Zij werd in de super-G, haar derde discipline op deze Spelen, 40ste.

Jorik Hendrickx lukte na een foutloze korte kür zaterdag ook een prima vrije kür. Het leverde de 25-jarige kunstschaatser de veertiende plaats op in de eindstand. Daarmee eindigde hij twee posities hoger dan vier jaar geleden in Sotsji.

Kim Meylemans stond na haar eerste twee runs in het skeleton eveneens veertiende. Zaterdag slaagde de 21-jarige Meylemans er niet meer in op te schuiven in het klassement. Na haar vijfde plaats op het WK van vorig jaar had de 21-jarige skeletoni in Korea op een olympisch diploma (top acht) gehoopt, maar dat bleek te hoog gegrepen.