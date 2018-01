Russische snelschaatsster (en medaillewinnares in Sotchi) scheurt olympisch ticket uit protest XC

30 januari 2018

11u17

Bron: Belga 0 Winterspelen De Russische snelschaatsster Olga Graf is er volgende maand niet bij op de Olympische Winterspelen. Vier jaar geleden was ze in Sotsji goed voor twee keer brons, maar in Pyeongchang wil ze niet deelnemen uit protest. De Russin pikt het niet dat heel wat van haar landgenoten in het kader van de Russische dopingban geweigerd worden door het IOC.

"Sport wordt ingezet als drukkingsmiddel in een vuil politiek spel", schrijft ze op haar Facebookpagina. De 34-jarige Russin is een van de 169 Russen die gezien hun dopingvrij verleden wel werden toegelaten. Zij starten in Zuid-Korea onder neutrale vlag. "Het is discriminerend en beledigend om op deze manier de eer van je land te moeten verdedigen", vindt Olga Graf.

Op de Spelen van Sotchi won de Russin brons op de 3.000 meter (Jelena Peeters werd twaalfde) en de ploegaflossing.