Russisch Olympisch Comité laat atleten aantreden onder neutrale vlag LPB

11u37

Bron: dpa/belga 0 AFP Alexander Zhukov, voorzitter van het Russisch Olympisch Comité. Winterspelen Het Russisch Olympisch Comité (ROC) heeft vandaag verklaard dat het atleten die onder neutrale vlag deelnemen aan de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, zal steunen.

Het comité respecteert de beslissing van de atleten om aan te treden in Pyeongchang en zal voor de nodige ondersteuning zorgen, zo klonk het volgens het persagentschap Tass na een bijeenkomst van het ROC in Moskou.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besliste vorige week om Rusland uit te sluiten van de komende Winterspelen in Pyeongchang omwille van de dopingschandalen van de voorbije jaren. Alleen onder strikte voorwaarden zullen Russische atleten met een onberispelijke dopingreputatie onder de olympische vlag mogen deelnemen in Zuid-Korea. Maandag stelde de voorzitster van de atletencommissie in Rusland dat de meerderheid van de Russische wintersporters wil aantreden in Pyeongchang, zelfs als ze dat onder neutrale vlag moeten doen. De Russische president Vladimir Poetin verklaarde na de beslissing van het IOC dat Rusland de Spelen niet zal boycotten en dat het zijn atleten niet zal verhinderen om deel te nemen.

Meer over Pyeongchang

sport

sportevenement

Rusland

IOC

ROC