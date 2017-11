Russisch antidopingagentschap blijft geschorst, deelname Rusland aan Winterspelen komt in gevaar Redactie

09u31

Winterspelen Het Wereldantidopingagentschap WADA heeft de schorsing van het Russische antidopingagentschap RUSADA bevestigd. Op minder dan drie maanden voor het begin van de Winterspelen is dat slecht nieuws voor de Russische atleten, die nog altijd niet weten of ze mogen deelnemen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

De beslissing om de schorsing te handhaven werd genomen tijdens een zitting van het WADA in Seoel. Het Russische antidopingagentschap is geschorst sinds de publicatie van een WADA-rapport in 2015 waaruit bleek dat er een door de staat gestuurd dopingssysteem in het land is geweest dat systematisch alle antidopingregels heeft overtreden. De Russen hebben deze beschuldigingen altijd tegengesproken. Het WADA oordeelt dat Rusland te weinig schuldbesef toont en nog onvoldoende heeft gedaan met de bevindingen uit het zogenaamde McLaren-rapport.

Landen en sportfederaties moeten zich conformeren aan de WADA-code om te mogen deelnemen aan de Olympische Spelen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) moet begin december (5-7/12) nog een besluit nemen of Rusland atleten mag afvaardigen naar de Winterspelen in Pyeongchang. Die vinden plaats van 9 tot 25 februari.

