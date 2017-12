Russen willen deelnemen aan Winterspelen, zelfs als neutrale sporters Redactie

14u47

Bron: Belga 0 EPA Sofia Velikaya, de voorzitster van de atletencommissie in Rusland. Winterspelen De meerderheid van de Russische wintersporters wil in februari deelnemen aan de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, zelfs als ze dat onder neutrale vlag moeten doen. Dat heeft de voorzitster van de atletencommissie in Rusland verklaard.

"We hebben van gedachten gewisseld met alle atleten van alle wintersporten. De meerderheid wil deelnemen aan de Olympische Spelen. De commissie steunt de positie van de sporters die beslist hebben of zullen beslissen om met een neutraal statuut deel te nemen. Maar de commissie respecteert ook de positie van zij die niet deelnemen", verklaarde schermster Sofia Velikaya, voorzitster van de atletencommissie, op een persconferentie. "De sporters zijn er zich ten volle van bewust dat er geen Russische vlag of kleuren zullen zijn. Toch vertegenwoordigen ze Rusland, wat er ook gebeurt."

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besliste vorige week om Rusland uit te sluiten van de komende Winterspelen in Pyeongchang (9-25 februari) omwille van de dopingschandalen van de voorbije jaren. Alleen onder strikte voorwaarden zullen Russische atleten met een onberispelijke dopingreputatie onder de olympische vlag mogen deelnemen in Zuid-Korea.

De Russische president Vladimir Poetin verklaarde na de beslissing van het IOC dat Rusland de Spelen niet zal boycotten en dat het zijn atleten niet zal verhinderen om deel te nemen. In oktober had hij nog laten optekenen dat Russische sporters onder olympische vlag een "vernedering" zou zijn.

EPA Sofia Velikaya.

AFP

Meer over sport

sportevenement

Rusland

sportorganisatie

Pyeongchang

IOC