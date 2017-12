Russen vechten schorsing aan bij Internationaal Sporttribunaal TAS TLB

Bron: Eigen berichtgeving 12 EPA Winterspelen Het Russische Olympische Comité (ROC) heeft een uurtje na de schorsing door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een beroepszaak aangekondigd bij het Internationaal Sporttribunaal in Lausanne. "Onschuldigen straffen is onrechtvaardig en immoreel", stelt het ROC.

Volgens voorzitter Alexander Zhukov zullen de verbannen sporters zelf naar het TAS stappen om hun zaak te bepleiten. Hij is persoonlijk als IOC-lid geschorst vanwege zijn rol in de omvangrijke, door de staat geregisseerde dopingpraktijken bij onder meer de Winterspelen van Sochi 2014.

Het pakket aan strafmaatregelen van het IOC, dat alleen "schone" Russen op uitnodiging en met neutrale kleding en vlag bij PyeongChang 2018 aan het werk wil zien, kwam dinsdag keihard aan in de Russische sportwereld. De baas van de Russische schaatsbond noemde de IOC-schorsing "beledigend en vijandig". "Dit zal de olympische beweging schade toebrengen."

De voorzitter van de Russische bobsleebond was "geschokt" door het nieuws uit Lausanne. De preses van de curlingbond sprak van "een onprofessionele beslissing". "Deze maatregelen zijn onder druk genomen."

Ban Mutko

Ook vandaag besliste het IOC dat de Russische vicepremier Vitali Mutko, die lange tijd Minister van Sport was, nooit meer welkom is op Olympische Spelen. Hij krijgt een levenslange ban opgelegd. Ook Yuri Nagornykh, voormalig adjunct van Mutko en Alexander Zhukov, voorzitter van het Russische Olympische Comité en lid van het IOC, zijn levenslang gebannen. Het IOC legde Rusland ook nog eens een boete van 15 miljoen dollar (12,7 miljoen euro) op. Dat om de kosten voor het onderzoek naar het dopinggebruik in Rusland te dekken.

AP Vitaly Mutko.

Muyters ziet in Russische ban "eindelijk een sterk signaal van het IOC"

"Eindelijk een sterk signaal van het IOC", reageerde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters op de beslissing om Rusland te weren van de Winterspelen.

"Ik ben blij dat het IOC eindelijk een sterk signaal geeft door Rusland uit te sluiten van de Winterspelen", verklaarde Muyters, die Europa vertegenwoordigt in de Foundation Board van Wereldantidopingagentschap (WADA). "Dit is goed nieuws voor de eerlijke sporter. Door Rusland niet te laten deelnemen, maar zuivere atleten toch de kans te geven zich te bewijzen, volgt het IOC de aanpak waar ik en enkele van mijn collega's binnen WADA al langer voor pleiten. Wie bedriegt moet eruit, zodat eerlijke sporters eerlijke kansen krijgen om topprestaties neer te zetten."

Photo News

Russische televisie boycot Olympische Spelen

De Russische staatstelevisie gaat de Olympische Spelen in februari niet uitzenden. Dat liet een woordvoerder van de tv-holding WGTRK weten na de beslissing van het Internationaal Olympisch Comité om het Russisch Olympisch Comité te schorsen en op de komende Winterspelen in Pyeongchang alleen "schone" Russische sporters mee te laten doen onder de olympische vlag.