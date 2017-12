Russen kunnen mogelijk tijdens slotceremonie met eigen vlag paraderen Redactie

De schorsing die het Internationaal Olympisch Comité Rusland dinsdag oplegde, zal mogelijk op de laatste dag van de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse PyeongChang geheel of gedeeltelijk opgeheven worden. Dat zou de Russische atleten die onder neutrale vlag mochten deelnemen, toelaten om op 25 februari tijdens de slotceremonie met hun eigen driekleur te paraderen.

"Voorwaarde is wel dat Rusland aan alle eisen van het IOC voldoet, de beslissingen van het IOC respecteert en de consequenties ervan aanvaardt", legde Alexander Zhukov, voorzitter van het Russische Olympische Comité uit.

Die kans lijkt klein. Zhukov, die zelf als IOC-lid geschorst werd, kondigde immers al aan dat Rusland naar het Internationaal Sporttribunaal TAS zal stappen. Volgende week dinsdag 12 december zullen alle betrokkenen (sporters, coaches, artsen en officials) bij elkaar komen om een gezamenlijk standpunt in te nemen. Het is niet ondenkbaar dat tijdens die bijeenkomst een algehele boycot van PyeongChang 2018 wordt afgekondigd. Begin november lieten Russische sportleiders al op voorhand weten af te zullen zien van deelname als vlag, kleding en volkslied neutraal zouden moeten blijven. Dinsdag gingen in Rusland opnieuw verscheidene (politieke) stemmen op om de Spelen dan maar helemaal links te laten liggen.

IOC-voorzitter Thomas Bach ziet het niet tot zo'n boycot komen. "Aangezien we de Russische atleten die zuiver op de graat zijn toelaten deel te nemen, zie ik niet in waarom ze de Spelen zouden boycotten", verklaarde de Duitser. "Bovendien heeft een olympische boycot in het verleden nog nooit iets opgelost.

