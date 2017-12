Rusland uitgesloten van Winterspelen, dopingvrije Russen kunnen wel deelnemen onder neutrale vlag TLB

19u39

Bron: Eigen berichtgeving 5 EPA Winterspelen Russische atleten zullen alleen onder neutrale vlag mogen deelnemen aan de Winterspelen, die van 9 tot 25 februari in het Zuid-Koreaanse Pyeonchang plaatsvinden. Dat maakte het Internationaal Olympisch Comité dinsdag bekend. De Russische vicepremier Vitali Mutko, die lange tijd Minister van Sport was, is nooit meer op Olympische Spelen welkom. Hij krijgt een levenslange ban opgelegd.

Ook Yuri Nagornykh, voormalig adjunct van Mutko en Alexander Zhukov, voorzitter van het Russische Olympische Comité en lid van het IOC, zijn levenslang gebannen. Het IOC legde Rusland ook nog eens een boete van 15 miljoen dollar (12,7 miljoen euro) op. Dat om de kosten voor het onderzoek naar het dopinggebruik in Rusland te dekken.

Alleen onder strikte voorwaarden zullen Russische atleten mogen deelnemen in Pyeonchang. Dat onder de benaming "Olympic Athlete from Russia", met de olympische vlag en met de olympische hymne in plaats van het volkslied. Rusland is geschorst vanwege het dopingschandaal bij onder meer de Winterspelen van 2014 in Sochi. Uit het zogenaamde McLaren-rapport van 2015 bleek dat er een door de staat gestuurd dopingsysteem in het land is geweest dat systematisch alle antidopingregels heeft overtreden. Atleten zouden, met medeweten van de Russische autoriteiten, op grote schaal doping genomen hebben in aanloop naar vooral de Spelen in Sochi.

"Het gaat om een nooit eerder geziene aanval op de integriteit van de Olympische Spelen", verklaarde IOC-voorzitter Thomas Bach vandaag. "Het Uitvoerend Comité van het IOC heeft dan ook sancties opgelegd die in proportie zijn."

Sinds het verschijnen van het McLaren-rapport regent het schorsingen voor Russische atleten, die bij hercontroles door het IOC alsnog betrapt worden op het gebruik van doping. Wereldatletiekbond (IAAF) weerde in samenspraak met het IOC ook al de Russische atleten van de Olympische Spelen van 2016 in het Braziliaanse Rio. Ook daar mochten "zuivere" Russische atleten alleen onder strikte voorwaarden deelnemen.

De Russische autoriteiten hebben de beschuldigingen altijd met klem verworpen. "Ik sta paraat om naar elke rechtbank en elke disciplinaire commissie te trekken om uit te roepen dat er in Rusland nooit ofte nimmer een doofpotoperatie rond doping heeft plaatsgevonden", verklaarde vicepremier Mutko vorige week vrijdag nog in de marge van de loting voor het WK voetbal in Moskou.

AP Vitaly Mutko.

Muyters ziet in Russische ban "eindelijk een sterk signaal van het IOC"

"Eindelijk een sterk signaal van het IOC", reageerde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters op de beslissing om Rusland te weren van de Winterspelen.

"Ik ben blij dat het IOC eindelijk een sterk signaal geeft door Rusland uit te sluiten van de Winterspelen", verklaarde Muyters, die Europa vertegenwoordigt in de Foundation Board van Wereldantidopingagentschap (WADA). "Dit is goed nieuws voor de eerlijke sporter. Door Rusland niet te laten deelnemen, maar zuivere atleten toch de kans te geven zich te bewijzen, volgt het IOC de aanpak waar ik en enkele van mijn collega's binnen WADA al langer voor pleiten. Wie bedriegt moet eruit, zodat eerlijke sporters eerlijke kansen krijgen om topprestaties neer te zetten."

Photo News

Russische televisie boycot Olympische Spelen

De Russische staatstelevisie gaat de Olympische Spelen in februari niet uitzenden. Dat liet een woordvoerder van de tv-holding WGTRK weten na de beslissing van het Internationaal Olympisch Comité om het Russisch Olympisch Comité te schorsen en op de komende Winterspelen in Pyeongchang alleen "schone" Russische sporters mee te laten doen onder de olympische vlag.