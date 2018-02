Rusland mag niet paraderen met eigen vlag of eigen uniforms tijdens sluitingsceremonie Winterspelen Valerie Hardie in Pyeongchang

25 februari 2018

03u11 0 Winterspelen Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) staat Rusland niet toe om vandaag tijdens de sluitingsceremonie in het Olympic Stadium in Pyeongchang te paraderen met hun eigen vlag en in eigen uniform. Twee positieve dopingtests tijdens de Winterspelen zelf was de spreekwoordelijke druppel teveel.

Voor Rusland komt het besluit van het IOC ongetwijfeld hard aan. Ze deden er tijdens de Winterspelen alles aan om zich aan de regels te houden. Hun atleten, die deelnamen onder het acroniem OAR (Olympic Athletes from Russia), antwoordden nooit op vragen die ze van de pers kregen over de sancties die het IOC hun land had opgelegd. Rusland zelf betaalde donderdag de boete van 15 miljoen dollar die het IOC hen had opgelegd omwille van het grootschalige en georganiseerde dopingmisbruik. Dat deed vermoeden dat het IOC Rusland mogelijk toch in ere zou herstellen, want Rusland zei alleen bereid te zijn dat 'smartengeld' te betalen als ze zeker waren dat er geen nieuwe sancties zouden komen.

Alleen was dat buiten twee dopingzondaars gerekend. Eerst werd de curlingspeler Alexander Krushelnitsky betrapt op meldonium. Hij mocht het brons dat hij met zijn vrouw won in de gemengde competitie, meteen weer afgeven. Het Russische Olympische Comité ging niet in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS), kwestie van het IOC niet te ergeren. Nog geen 24 uur later na die schuldbekentenis dook een tweede dopinggeval op. Bobsleepilote Nadezhda Paleeva testte positief op trimetazidine. Ze vroeg zelfs niet om een tegenexpertise en ze werd meteen geschrapt, wat de Belgian Bullets An Vannieuwhuyse en haar remster Sophie Vercruyssen één plaats winst opleverde (12de).

Het IOC heeft 168 Russische atleten toegelaten op de Winterspelen, zogezegd na een uitgebreide screening. Zij waren clean, zo klonk het. Dat er dan toch twee van hen op doping zijn gepakt, is voor het IOC zonder meer een kaakslag. Temeer omdat het IOC al verweten werd dat ze veel te lief waren voor Rusland door 168 atleten toch groen licht te geven voor Pyeongchang.

Het IOC gaf gisteren een tik terug, al zalfde het ook tegelijk. Gezien de twee dopingtesten besliste het IOC om de sancties tijdens deze Winterspelen nog niet op te heffen, maar binnenkort zal hun schorsing wél ongedaan worden gemaakt.