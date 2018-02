Rösch (23ste) beste landgenoot in biatlon - Nederland heeft opnieuw goud te pakken in het schaatsen Redactie

12 februari 2018

14u58

Bron: Belga 0 Winterspelen Omdat skiester Jelena Peeters kampt met griep en de reuzenslalom voor vrouwen waar skiester Kim Vanreusel vandaag aan zou deelnemen, wegens de harde wind werd uitgesteld, komen slechts twee en geen vier Belgen vandaag in actie in Pyeongchang.

Maren Lundby springt naar goud

De Noorse Maren Lundby heeft met een totaalscore van 264.6 goud veroverd op de normale schans in het schansspringen bij de vrouwen.

Lundby haalde het zo van de Duitse Katharina Althaus (252.6) en de Japanse Sara Takanashi (243.8). De Duitse Carina Vogt, vier jaar geleden in Sotsji goed voor het eerste goud ooit in het schansspringen bij de vrouwen, moest deze keer vrede nemen met de vijfde plaats. De Oostenrijkse Daniela Iraschko-Stolz, de zilverenmedaillewinnares van Sotsji, volgde op de zesde plaats.

Michael Rösch 23ste na sterke achtervolging, Florent Claude 57ste

Michael Rösch en Florent Claude zijn respectievelijk op de 23ste en 57ste plaats geëindigd in de 12,5km achtervolging in het biatlon bij de mannen op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

Het goud ging er naar de Franse titelverdediger Martin Fourcade, die de derde gouden medaille in zijn carrière veroverde. Hij won eerder ook twee keer zilver op de Spelen. De 29-jarige Fransman werkte de 12,5 kilometer af met één misser op de teller in 32:51.7 en finishte zo met een voorsprong van twaalf seconden op de Zweed Sebastian Samuelsson, die het in de strijd om het zilver haalde van de Duitser Benedikt Doll. Arnd Peiffer, als winnaar van de tien kilometer sprint als eerste gestart, hield de leiding in handen tot bij de derde schietproef. De Duitser liet er een fout noteren en zag een foutloze Fourcade zo de leiding overnemen. Na nog twee missers op de laatste schietproef moest Peiffer uiteindelijk vrede nemen met de achtste stek.

Michael Rösch presteerde sterk en liet pas bij de laatste schietstand een eerste misser noteren. De tot Belg genaturaliseerde Duitser kon zo van de 38ste naar de 23ste plaats opklimmen, in een tijd van 35:55.1. Florent Claude verging het minder goed. Met vier misser - verspreid over de vier schietoefeningen - kwam hij uiteindelijk in 39:22.7 niet verder dan de 57ste plaats, op een totaal van zestig deelnemers die startrecht hadden verkregen na de sprint.

Claude: "Moeilijk om op te schuiven tijdens de race"

Daags na zijn teleurstellende sprint, eindigde biatleet Florent Claude op de Winterspelen in Pyeongchang ook achterin het pak in de individuele achtervolging. De Belg van Franse origine kwam na 12,5 km als 57e over de streep, op ruim 6,5 minuut van winnaar Martin Fourcade.

Claude moest in het ijskoude Alpensia Biathlon Center vanuit 55e positie aan zijn race beginnen. Hij ging tijdens het schieten vier keer in de fout en moest nog twee plaatsen inleveren. "Als je achterin vertrekt in de achtervolging, heb je weinig marge om fouten te maken tijdens het schieten. Daar had ik het beter moeten doen. Sowieso is het al moeilijk om tijdens de race op te schuiven. Je zit niet meer echt in de wedstrijd, het is anders", reageerde hij.

Na twee mindere prestaties krijgt Claude donderdag een herkansing met de 20 km individueel. "Ik ga nu heel goed moeten recupereren en dan een plan opstellen voor de individuele race. Dat is ook een mooie wedstrijd. Als ik het daar heel goed doe, maak ik zelfs misschien nog kans op de massastart (met de top 30, red)", besluit hij positief.

Rösch: "Biatlon is als een vrouw, heel onvoorspelbaar"

Michael Rösch werd maandag op de Winterspelen in Pyeongchang 23ste in de 12,5 km achtervolging. Hoewel hij net voor de start zijn handschoenen kwijtspeelde en met een geleend paar aan de slag moest, zette de bebaarde biatleet toch een verdienstelijke inhaalrace neer.

Rösch moest na de sprintcompetitie van zondag vanuit 38e positie aan zijn achtervolging in het andermaal ijskoude Alpensia Biathlon Center beginnen. De tot Belg genaturaliseerde Duitser presteerde vooral in het schieten, met slechts één misser, op niveau. Nochtans moest hij de race afwerken zonder zijn vertrouwde wedstrijdhandschoenen.

"Net voor de start gaf ik mijn handschoenen aan de fysio, opdat hij die warm zou maken. Maar twee minuten voor de start waren ze niet meer te vinden, zodat ik geen handschoenen meer had. Daarop heeft een Pool mij uit de nood geholpen, maar dat waren uiteraard niet mijn vertrouwde handschoenen. Daardoor was ik even van slag", legt hij uit. "Maar ik slaagde er toch snel in weer de focus te vinden en het schieten ging heel goed. Er stond veel wind, maar ik maakte slechts één foutje. Het skiën ging wat minder. Ik had van bij de start niet het beste gevoel in de benen."

Donderdag staat voor de biatleten de 20 km individueel op het programma. Na zijn hoopgevende prestatie in de achtervolging mag Rösch richting top twintig kijken. "We zien wel. Biatlon is zoals een vrouw, heel onvoorspelbaar", lacht hij. "Het is een heel andere race. Ik ga mijn uiterste best doen."

Mits een goeie 20 km kan Rösch zich plaatsen voor de afsluitende massastart, met de beste dertig biatleten. "Dat zou de kroon op het werk zijn. Maar daar wil ik nog niet over spreken voor de individuele race."

Nederland heeft opnieuw succes te pakken: Ireen Wüst wint goud op de schaatsmijl

De 31-jarige Nederlandse werkte haar 1.500 meter op de Gangneung Oval af in 1:54.35 en was zo twee tienden van een seconde sneller dan de Japanse Miho Takagi, die het hele seizoen schaatsseizoen had gedomineerd. Het brons was voor haar landgenote Marrit Leenstra, die 91 honderdsten van een seconde trager was dan de winnares.

Voor Wüst was het de vijfde gouden medaille in haar loopbaan op de Spelen, de tiende medaille in totaal en de tweede in Zuid-Korea. Zaterdag greep ze al zilver in de 3.000 meter. In 2010 in Vancouver won ze reeds de 1.500 meter, vier jaar geleden in Sotsji moest ze haar landgenote Jorien ter Mors voor zich dulden. Ter Mors kon zich deze keer niet plaatsen voor de 1.500m. Voor Nederland staat de teller nu al op zeven medailles in Pyeongchang: zes daarvan werden behaald in het snelschaatsen, één in de shorttrack.

Er kwamen geen Belgen op het ijs in de 1.500 meter. Jelena Peeters wist zich hiervoor wel te kwalificeren, maar gaf forfait wegens ziekte. Peeters heeft griep en stoomt zich klaar voor de 5.000 meter, die vrijdag op het programma staat.

Wüst: "Vijfde goud is onwerkelijk"

Ireen Wüst kon het nog bijna niet bevatten dat ze voor de vierde Spelen op rij goud heeft gepakt. "Het vijfde goud, onwerkelijk. De cirkel is rond", zei een geëmotioneerde Wüst bij de Nederlandse openbare omroep NOS. "Ik heb drie jaar geleden een eigen ploeg opgestart om nog één keer goud te halen. Als het dan lukt, is dat fantastisch."

Wüst moest van alle favorieten als eerste rijden en moest na haar tijd van 1:54.35 in spanning afwachten hoe de concurrenten het zouden doen. "Mijn race was niet vlekkeloos", vond ze zelf. Daarna was het volgens haar net als in Vancouver, waar ze acht jaar geleden ook goud haalde op de 1500 meter: helemaal kapot gaan van de spanning. "Daarom was de ontlading ook zo groot."

Canadees verovert goud in freestyleskiën

De Canadees Mikael Kingsbury heeft op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang het goud veroverd in de moguls van de freestyleskiën bij de mannen.

In het Phoenix Park kreeg de 25-jarige Canadees van de jury een score van 86.63 voor zijn gecombineerde proef en daarmee haalde hij het van de Australiër Matt Graham (82.57). Het brons ging naar de Japanner Daichi Hara (82.19). Voor topfavoriet Kingsbury was het de eerste gouden medaille ooit op de Spelen, vier jaar geleden in het Russische Sotsji moest hij vrede nemen met zilver. De gouden medaille ging toen naar zijn landgenoot Alexandre Bilodeau.

Verenigd Koreaans ijshockeyteam opnieuw met 8-0 onderuit

Het Verenigd Koreaans ijshockeyteam, dat op de Olympische Spelen in Pyeongchang uitzonderlijk bestaat uit speelsters uit Noord- en Zuid-Korea, heeft zijn tweede groepswedstrijd in het Kwandong Hockey Centre met 8-0 verloren tegen Zweden. Zaterdag verloren ze hun openingswedstrijd met dezelfde cijfers van Zwitserland en met nul punten uit twee wedstrijden maken ze geen kans meer op een stek in de kwartfinales. In de afsluitende groepswedstrijd spelen ze woensdag nog voor de eer tegen Japan.

De symbolische waarde van deze wedstrijden overstijgt in dit geval echter het sportieve aspect. Het project past naadloos in deze 'Spelen van de Vrede', die Seoel wil gebruiken om de banden met de zuiderburen aan te halen. Zaterdag woonden Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in de wedstrijd bij. Kim Yo-jong was het eerste lid van de al drie decennia over Noord-Korea heersende familie die Zuid-Koreaans grondgebied betrad.

Deze hoogwaardigheidsbekleders waren maandag niet van de partij, maar net als zaterdag tekenden de Noord-Koreaanse cheerleaders wel present in Kwandong. Zij zorgden voor veel sfeer in het stadion en zongen: "Wij zijn één!"

Skidebuut Kim Vanreusel afgelast wegens harde wind

Kim Vanreusel staat in Pyeongchang voor haar eerste olympische deelname. De skiester is ingeschreven voor liefst vijf disciplines, maar die volle kalender schrikt haar allerminst af. "Het is een bomvol programma, maar ik zie het zeker zitten", zegt de 20-jarige Antwerpse, die vandaag zou beginnen met de reuzenslalom.

De organisatie van de Winterspelen liet na middernacht Belgische tijd echter weten dat reuzenslalom bij de vrouwen vandaag niet doorgaat: de wind is te hevig in het Yongpyong Alpine Center. Vanreusel mag dus haar skilatten nog even opbergen. De reuzenslalom wordt uitgesteld tot donderdag.

Zondag werd de afdaling bij de mannen al tot donderdag uitgesteld door een te felle wind in het Jeongseon Alpine Centre.

De 20-jarige Vanreusel zou als 51e van start gaan. De Antwerpse treedt op deze Spelen ook nog aan in de slalom (14/2), super-G (17/2), afdaling (21/2) en combiné (23/2).

"Ik ben nog jong en ik wil mij nog niet specialiseren in één nummer", zegt Kim Vanreusel over haar volle programma. "De snelheidsnummers helpen mij bijvoorbeeld voor de slalom. Het is allemaal ervaring die ik meeneem. Als ik hier genoeg rust op momenten dat ik kan, op tijd ga slapen en zorg draag voor mijn recuperatie, dan zal het wel lukken. Ik ben het trouwens gewoon om veel wedstrijden te skiën. In een seizoen doen wij dat wel vaker. Het komt goed."

Dat Vanreusel nu al, op haar twintigste, kan deelnemen aan de Spelen, vindt ze "heel speciaal". "Ik weet dat het een droom is voor heel mensen. Ik ben ook heel blij hier te zijn. Anderzijds is het vooral zaak om ervaring op te doen, met het oog op wat binnen vier en acht jaar volgt. Twintig is echt jong voor een skiester."

Vanreusel heeft er al vier trainingsdagen opzitten op de Koreaanse piste. "Die zijn goed verlopen. De piste is hard en agressief. Dat ligt mij wel. Als ik een resultaat kan neerzetten, zal ik blij zijn. Ik ga er honderd procent voor. Is het minder goed, dan hoop ik te leren uit mijn fouten."

13u-13u55: 12,5 km achtervolging biatlon mannen met Florent Claude en Michael Rösch in Alpensia Biathlon Centre

Onze landgenoten Michael Rösch en Florent Claude zijn zondag respectievelijk op de 38e en 55e plaats geëindigd in de tien kilometer sprint in het biatlon bij de mannen op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Het duo plaatste zich daarmee voor de achtervolging, die maandagmiddag (vanaf 13u Belgische tijd) op het programma staat. Enkel de top zestig krijgt daarin startrecht.

In het ijskoude Alpensia Biathlon Centre liet Rösch na twee missers bij het schieten 25:09.4 noteren, Florent Claude kwam in 25:43.7 over de streep na drie missers. Het goud ging naar de dertigjarige Duitser Arnd Peiffer, die foutloos bleef en na 23:38.8 de finishlijn overschreed. Hij bezorgde zijn land zo een derde gouden medaille in Pyeongchang. De Tsjech Michal Krcmar bleef eveneens foutloos, maar moest in 23:43.2 vrede nemen met zilver. Het brons was voor de Italiaan Dominik Windisch.

De Franse topfavoriet Martin Fourcade kwam niet verder dan de achtste plaats, de Noor Johannes Thinges Bö liet het helemaal afweten met een 31e plaats in de sport die meer dan een decennium gedomineerd werd door zijn landgenoot Ole Einar Björndalen, inmiddels met pensioen. In totaal verschenen er 87 biatleten aan de start.

De 26-jarige Claude en de 34-jarige Rösch schreven toch Belgische geschiedenis, want zij zijn de eerste Belgische biatleten ooit op de Winterspelen. Claude en Rösch verwierven de voorbije jaren de Belgische nationaliteit. Rösch behaalde met de Duitse aflossingsploeg goud op de 4x7,5 km tijdens de Spelen van 2006 in Turijn. Claude kwam in de jeugd uit voor Frankrijk.

Nog geen Jelena Peeters

Normaal moest ook Jelena Peeters in actie komen op de 1.500 m schaatsen, maar haar Spelen zijn in mineur gestart. Een griepaanval speelt haar parten. Noodgedwongen moet ze nu alles op de 5 km zetten, die vrijdag wordt geschaatst.

"Jelena heeft bijna vier dagen koorts gemaakt", zegt Margot van Dijk, de Nederlandse coach van Peeters. "Het was geen gewone verkoudheid. Griep heb je maar een paar keer in je leven. Dat het net nu gebeurt, dan ben je even van slag. Gisterenavond had ze nog een flinke koortsstoot maar vanmorgen is ze vrij goed opgestaan. Daarna hebben we lekker gewandeld, buiten in de frisse lucht. Ik ben blij dat ze dat al kon." Van Dijk hoopt dat haar pupil, eens helemaal uitgeziekt, snel de draad van de trainingen kan oppikken.

"Vanavond mag ze al voorzichtig op de fiets hervatten. We zullen dan even checken of ze nog koorts maakt. Hopelijk kan ze dan morgen op het ijs een rustige training afwerken. We hopen dat het iedere dag iets beter gaat."