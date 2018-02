Rel rond schaatscoach Anema laat spoor van vernieling na in Nederlands team Sander van Mersbergen

15 februari 2018

16u48 1 Winterspelen De De matchfixingzaak rond schaatscoach Jillert Anema laat zijn sporen na binnen het Nederlands Olympisch team. Jorrit Bergsma, de pupil van Jillert Anema die vandaag als tweede eindigde op de 10 kilometer, suggereert dat het kamp rond Sven Kramer het nieuws bewust aan de Volkskrant heeft gelekt. NOC*NSF stelt op Twitter dat Anema zelf de bron is.

Volgens Bergsma duidt alles er op dat het lek uit het kamp Kramer komt. "Het is voor hem belangrijk om de tien kilometer te winnen. En het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Vier jaar geleden, voor het olympisch kwalificatietoernooi, kwam ineens naar buiten dat ik ruzie had met Bob de Jong. Dat kwam ook uit die richting", zei Bergsma, die verder geen bewijzen zei te hebben. Mocht het een 'tactiek' van Kramer geweest zijn, heeft die alleszins niet gewerkt. Kramer ontgoochelde vandaag en werd pas zesde op de 10.000 meter. Geconfronteerd met de woorden wees Jac Orie, de trainer van Kramer, twee keer naar zijn hoofd, meldt AD-verslaggever Tim Reedijk. 'Zo van: die is niet wijs.'

Jac Orie tikte net twee keer op zijn hoofd in de mixed zone bij het horen van het verhaal van Bergsma. Zo van: die is niet wijs.

Volkskrant-journalist John Volkers zei even later tegen Bergsma dat hij met 100 procent zekerheid kon zeggen dat het kamp-Kramer de bron niét is. Wie zijn bronnen wel zijn, wil hij in het kader van bronbescherming niet zeggen. NOC*NSF kwam even later echter met een tweet naar buiten, waarin Jillert Anema zelf als bron wordt aangewezen. "Volkskrant heeft ons laten weten dat Anema zelf de bron is van het verhaal over Sochi."

Volkskrant heeft ons laten weten dat Anema zelf de bron is van het verhaal over Sochi.

Al ambras in Sochi

Het is niet de eerste keer dat er ruzie uitbreekt tussen Anema en Bergsma aan de ene kant en het kamp-Kramer aan de andere kant. Tijdens de Spelen in Sochi in 2014 stapte Bergsma uit de achtervolgingsploeg, die later een gouden medaille won. Hij voelde zich niet serieus genomen, omdat hij ook tijdens een eenvoudige voorronde niet werd opgesteld. Daardoor had Bergsma geen recht op een individuele medaille.

Opvallend: het ging hier om de race tegen Frankrijk, precies de wedstrijd waardoor Jillert Anema nu in de problemen is gekomen. "Ik voel me eigenlijk gewoon genaaid. Ze pakken me gewoon een medaille af", zei Bergsma destijds.

In beide gevallen haalt de rel wat glans af van zijn goede prestaties op de Spelen. In Sochi won hij goud op de tien kilometer. In Pyeongchang pakte hij vandaag een knappe tweede plaats. In een reactie zei Bergsma het erg jammer te vinden dat het Anema-verhaal nu zoveel aandacht krijgt.