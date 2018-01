Rel in Zuid-Korea vlak voor Winterspelen: trainer slaat vrouwelijke vedette van shorttrackteam LPB

19 januari 2018

11u07

Bron: reuters/belga 2 Winterspelen Drie weken voor de start van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang is een rel uitgebroken binnen het shorttrackteam van gastland Zuid-Korea.

Eén van de trainers is geschorst omdat hij de vedette bij de vrouwen, Shim Suk-hee, zou hebben geslagen. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap bracht het nieuws naar buiten. De naam van de geschorste trainer is niet bekendgemaakt.

Het incident zou zich hebben voorgedaan in het nationale trainingscentrum in Jincheon. Shim heeft volgens de Zuid-Koreaanse schaatsbond de training weer hervat. De 20-jarige atlete is de vedette van de shorttrackploeg en won bij de vorige Spelen in Sotchi het goud op de 3.000 meter aflossing. Op de 1.500 meter pakte ze toen zilver, op de 1.000 meter brons. Shim veroverde ook al wereldtitels op diverse afstanden.

Het is niet de eerste keer dat Zuid-Korea, dat het shorttrack bij de vrouwen domineert, negatief in het nieuws komt met berichten over fysieke geweldpleging tegenover zijn atleten. In 2004 verlieten zes vrouwelijke shorttrackers het trainingskamp uit protest tegen de brutale aanpak van hun coach. Die laatste stapte nadien op.

De Winterspelen in Pyeongchang beginnen op 9 februari.