Recordhouder Bjørndalen mist Winterspelen: "Hij heeft helaas niet aan de criteria voldaan" Valerie Hardie

13u33 0 AP Op de Winterspelen van 2014 won Ole Einar Bjorndalen nog goud op de 10km sprint. Winterspelen Ole Einar Bj ø rndalen, de meest gemedailleerde wintersporter aller tijden, zal er over een kleine maand niet bij zijn in Pyeongchang. De 43-jarige biatleet haalde de Noorse selectie niet.

Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen, Lars Helge Birkeland, Erlend Bjøntegaard en Henrik L'Abée-Lund: dat zijn ze zeven biatleten die in februari de Noorse eer in Pyeongchang gaan verdedigen. Grote afwezige is Ole Einar Bjørndalen, die over tien dagen 44 jaar wordt. In het Duitse Ruhpolding haalde hij dit weekend de Noorse minima niet op de twintig kilometer. "Zijn resultaten waren dit seizoen niet goed genoeg," oordeelde Tore Övrebö, voorzitter van de Noorse federatie. "Hij heeft helaas niet aan de criteria voldaan."



Bjørndalen, een legende in zijn land en in zijn sport, had gehoopt om in Zuid-Korea aan zijn zevende Winterspelen te kunnen deelnemen en zijn medaillesaldo nog wat te kunnen optrekken. Hij won sinds zijn olympisch debuut in 1994 in Lillehammer acht keer olympisch goud, vier keer zilver en één keer brons. Op zijn palmares staan ook nog twintig wereldtitels en 115 WB-zeges.

Met goud op de 10km sprint op de Winterspelen van Sochi in 2014 - Bjørndalen was toen 40 - mag hij zich de oudste individuele olympische kampioen noemen. Hij veroverde nog brons op de achtervolging op het WK van 2017: er ging sinds 1997 geen WK voorbij zonder dat Bjørndalen op het podium stond. Vandaar zijn bijnaam: de Kannibaal: Bjørndalen domineerde de biatlon.

Bjørndalen zal in Pyeongchang zo als supporter aanwezig zijn voor zijn 13 jaar jongere echtgenote, de Wit-Russische biatlete Darya Domracheva, die drie olympische titels te verdedigen heeft. En hij kan mogelijk ook getuige zijn hoe zijn landgenote Marit Bjørgen, een 37-jarige langlaufster, zijn record verbetert. Zij staat op tien medailles, waaronder zes keer goud.

getty Bjørndalen is getrouwd met de Wit-Russische olympische kampioene Darya Domracheva, met wie hij in oktober 2016 een dochter kreeg.