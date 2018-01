Pyeongchang komt dichterbij: grootste Belgische delegatie sinds 1945 gaat voor zesde medaille op de Winterspelen DMM

23 januari 2018

13u24

Winterspelen Over zeventien dagen, op 9 februari, begint in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang de XXIIIe editie van de Olympische Winterspelen. Team Belgium, met snowboarder Seppe Smits als grootste medaillehoop, vaardigt negentien atleten af in negen sporten en tekent daarmee voor de grootste naoorlogse delegatie.



Het is precies dertig jaar geleden dat Zuid-Korea de Olympische Spelen mocht ontvangen. In 1988 vonden de Zomerspelen plaats in Seoel. Pyeongchang, dat zo'n 180 km ten oosten van hoofdstad Seoel ligt, is de derde Aziatische gastheer voor de Winterspelen, na de Japanse steden Sapporo (1972) en Nagano (1998). Over vier jaar is het de beurt aan Peking.

De totale kost van de organisatie zou ruim 10 miljard dollar (8,1 miljard euro) bedragen, wat nog steeds vijf keer minder is dan het budget voor de Spelen van 2014 in Sotsji. Maar dat was dan ook een absoluut prestigeproject voor de Russische president Vladimir Poetin. In Pyeongchang staan vijftien sporten, onderverdeeld in 102 events, op het programma. In vergelijking met de Spelen van Sotsji zijn zes disciplines nieuw op de olympische kalender: de gemengde landenwedstrijd in het alpineskiën, het gemengd dubbel in het curling, de massastart voor mannen en vrouwen in het schaatsen (met Bart Swings) en de big air voor mannen en vrouwen in het snowboarden (met Seppe Smits, Sebbe De Buck en Stef Vandeweyer).

Met Rusland én Noord-Korea

Voor de Spelen, die zestien dagen duren, zijn een drieduizendtal atleten uit ruim negentig landen ingeschreven. Russische sporters zullen deelnemen onder de neutrale vlag van het Internationaal Olympisch Comité. Het IOC besliste begin december dat Rusland als natie niet welkom is vanwege het dopingschandaal waarin het land al meerdere jaren verwikkeld is. Om dezelfde reden werd Rusland in 2016 geweerd van de Zomerspelen in Rio. Alleen Russische atleten met een smetteloos dopingverleden kunnen onder bepaalde voorwaarden een uitnodiging krijgen en treden dan in Pyeongchang aan als 'Olympische Atleten van Rusland' (OAR). Enkele tientallen Russische sporters trokken inmiddels wel naar het Internationaal Sporttribunaal TAS om zo startrecht af te dwingen. Maandag startten in Genève de hoorzittingen.

Ondanks het steeds uitdeinende dopingschandaal zullen er dus Russen in Zuid-Korea aan de start verschijnen. Dat geldt ook voor een aantal Noord-Koreaanse sporters. Eerder deze maand besliste Noord-Korea na onderhandelingen met erfvijand Zuid-Korea een delegatie naar de Winterspelen af te vaardigen. Die zal ruim 500 man sterk zijn, bij wie 22 atleten. Noord-Korea en Zuid-Korea zullen verder onder één vlag wandelen tijdens de openingsceremonie.

Zesde Belgische medaille?

De Belgische ambitie bestaat er uit om voor het eerst sinds 1998 met een medaille terug te keren van de Winterspelen. Het potentieel om te scoren, is zeker aanwezig. De Belgische teller staat voorlopig op vijf. Om daar verandering in te brengen, wordt in Pyeongchang in de eerste plaats naar Seppe Smits gekeken. De snowboarder start als regerend wereldkampioen in de slopestylediscipline. Mogelijk kan Sebbe De Buck, vierde op datzelfde WK, verrassen. Een andere reële kanshebber op medaillegewin is schaatser Bart Swings, die in Sotsji vierde en vijfde werd. Skeletoni Kim Meylemans en de Belgian Bullets, met Elfje Willemsen die aan haar derde Spelen deelneemt, mogen op een begenadigde dag ook dromen van het podium.

Wint een van onze landgenoten straks een olympische medaille, dan wordt hij of zij de zesde Belgische wintersporter die daarin slaagt. Het is inmiddels twintig jaar geleden dat de Belgische delegatie met eremetaal terugkeerde van de Winterspelen. In 1998 won 'schaatsbelg' Bart Veldkamp in het Japanse Nagano brons op de 5.000 meter.

De eerste medaille veroverde België in 1924 tijdens de eerste Winterspelen in Chamonix. De mannen van de viermansbob gleden toen naar brons. Vier jaar later werd kunstschaatser Robert Van Zeebroeck derde in Sankt Moritz.

In totaal verdedigen negentien atleten de Belgische kleuren in Pyeongchang. Het is van 1936 en Hitlers 'Nazi-Spelen' in Garmisch-Partenkirchen geleden (toen 27 Belgen deelnamen) dat de delegatie nog zo ruim was.

Koude Winterspelen

De koude is bovendien terug op de Winterspelen. Na twee opeenvolgende edities waarbij de temperaturen allerminst aan winter deden denken, wordt het volgende maand in Pyeongchang bibberen en beven.

Zowel in Vancouver (2010) als Sotsji (2014) flirtte de thermometer vlot met temperaturen boven 10 graden en meer. Maar in Pyeongchang, gelegen in het noordoosten van Zuid-Korea en niet ver van de grens met Noord-Korea, wacht de atleten en het publiek bittere koude. Het voorbije decennium bedroeg de gemiddelde temperatuur er in februari min 4,5 graden, zo blijkt uit data vrijgegeven door het Zuid-Koreaanse organisatiecomité.

Vooral op de competitiesites in de bergcluster, waar onder meer zal worden geskied, kan het stevig gaan vriezen. Daar zal op 9 februari ook de openingsceremonie plaatsvinden in het PyeongChang Olympic Stadium. Om kosten te besparen, werd geen dak gebouwd op dat stadion. In november moesten zes mensen die er een popconcert bijwoonden, naar het ziekenhuis worden afgevoerd met onderkoelingsverschijnselen. Om tijdens de openings- en sluitingsceremonie gelijkaardige problemen te voorkomen, voorziet de organisatie voor de 35.000 toeschouwers die worden verwacht een verwarmend dekentje en een regenjas. Er zullen ook kleine verwarmingstoestellen en speciale zeilen worden geplaatst als extra bescherming tegen de gure wind die er kan waaien.

In de kustcluster in Gangneung zou de koude een minder groot probleem vormen. Daar worden de indoorsporten (de schaatsnummers) gehouden.

Soohorang, een witte tijger, is de mascotte

Elke Olympische Spelen heeft een mascotte en voor de Winterspelen in Pyeongchang (9-25 februari) is dat de lachende witte tijger Soohorang. De Zuid-Koreanen mochten de mascotte zelf kiezen tijdens een wedstrijd in 2014.

De witte tijger heeft in Zuid-Korea een bijzondere status. Hij wordt er beschouwd als een symbool van vertrouwen, kracht en bescherming. De naam Soohorang is afgeleid van de Koreaanse woorden 'sooho' (bescherming) en 'ho-rang-i' (tijger).

BOIC maakt morgen vlaggendrager bekend

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) zal morgen bekendmaken wie de vlag zal dragen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang op 9 februari.

In het Sportimonium in Hofstade wordt woensdag de Eregalerij 'Voorzitters van het BOIC' ingehuldigd. Onder meer voormalig IOC-voorzitter Jacques Rogge en huidig BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers tekenen present.

Tevens zal delegatieleider Gert Van Looy toelichting geven bij de definitieve selectie voor de Winterspelen. Team Belgium wordt in Zuid-Korea vertegenwoordigd door negentien atleten, die zullen aantreden in negen sporten. Tijdens de persconferentie zal ook de naam van de vlaggendrager worden bekendgemaakt. In 2014 in Sotsji viel die eer bobsleester Hanna Mariën te beurt.

Een overzicht van de gaststeden van de Olympische Winterspelen sinds 1924:

1924: Chamonix (Fra)

1928: Sankt Moritz (Zwi)

1932: Lake Placid (VSt)

1936: Garmisch-Partenkirchen (Dui)

1948: Sankt Moritz (Zwi)

1952: Oslo (Noo)

1956: Cortina d'Ampezzo (Ita)

1960: Squaw Valley (VSt)

1964: Innsbruck (Oos)

1968: Grenoble (Fra)

1972: Sapporo (Jap)

1976: Innsbruck (Oos)

1980: Lake Placid (VSt)

1984: Sarajevo (Joe)

1988: Calgary (Can)

1992: Albertville (Fra)

1994: Lillehammer (Noo)

1998: Nagano (Jap)

2002: Salt Lake City (VSt)

2006: Turijn (Ita)

2010: Vancouver (Can)

2014: Sotsji (Rus)

2018: Pyeongchang (ZKo)

2022: Peking (Chn)

