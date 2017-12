Poetin: "Rusland zal Winterspelen niet boycotten" LPB

17u38

Bron: afp/belga 0 EPA Winterspelen "Rusland zal niet verhinderen dat Russische sporters deelnemen aan de Winterspelen onder de olympische vlag." Dat kondigde Russisch president Vladimir Poetin vandaag aan. Dinsdag besliste het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om Rusland te bannen van de Winterspelen in Pyeongchang (9-25 februari 2018).

"We zullen sporters op geen enkele manier verhinderen deel te nemen", aldus Poetin tegen de Russische pers tijdens een bezoek aan een fabriek in Nizjni Novgorod. "Daar bestaat geen enkele twijfel over. Het belangrijkste is dat het IOC in haar conclusies geen enkel bewijs van staatssteun aan het dopingsysteem naar voren kon brengen. Dat is een belangrijke conclusie. Ik vraag me daarom dan ook af waarom de Russische atleten in Pyeongchang niet achter een Russische vlag mogen wandelen. Je mag enkel zij die schuldig zijn veroordelen. En indien er geen staatssteun aan het dopingsysteem was, waarom moeten onze nationale symbolen dan verboden worden? Dat vraag ik mij af."

Dinsdag werd duidelijk dat Russische sporters in Pyeongchang enkel onder de olympische vlag kunnen aantreden. Het land zelf werd geschorst voor systematisch geïnstitutionaliseerd dopinggebruik. Vandaag liet het IOC wel een opening door te zeggen dat er op de slotceremonie wel een Russische vlag zou kunnen defileren. "Indien de Russen al onze beslissingen respecteren, is het mogelijk", bevestigde IOC-woordvoerder Mark Adams.

India maakte hetzelfde mee tijdens de Winterspelen van 2014 in Sotchi. Op de openingsceremonie liepen de atleten achter een olympische vlag, tijdens de slotceremonie achter een nationaal embleem.

