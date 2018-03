Paralympische Winterspelen in Pyeongchang zitten erop TLB

18 maart 2018

14u00

Bron: Belga 0 Winterspelen De twaalfde editie van de Paralympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang is afgelopen. De voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) Andrew Parsons verklaarde de Spelen zondag om 21u11 lokale tijd (13u11 in België) voor gesloten.

In totaal namen 567 sporters de voorbije negen dagen deel aan de Winterparalympics. België won brons met de slechtziende skiester Eléonor Sana (en haar gidsende zus Chloé) in de afdaling. Dat duo greep ook net naast een medaille in de Super-G (vierde).

Jasper Balcaen, die de Belgische vlag droeg tijdens de sluitingsceremonie, moest tevreden zijn met een vijftiende plaats in de slalom. De volgende Winterparalympics worden in 2022 in Peking georganiseerd.