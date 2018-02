Ouders Swings: 'Bart heeft er zóveel voor gedaan, zoveel tijd ingestoken' Valerie Hardie in Pyeongchang

24 februari 2018

16u16 7 Winterspelen Ze zaten niet ver van Ivanka Trump op de eretribune maar voor de dochter van de Amerikaanse president hadden de ouders van Bart Swings daarnet totaal geen oog. Herman en Anne Swings leefden té intens met de finale van hun zoon mee: "Ik dacht vooral: als hij nu maar niet valt..."

Herman Swings is een aannemer in industriële gebouwen, zijn echtgenote Anne is een kinderarts/oncoloog bij het UZ in Leuven maar de twee zelfstandingen twijfelden geen seconde om twee weken vrij te nemen om hun zoon naar Pyeongchang te vergezellen. Of toch wel, heel even, bekent moeder Anne: "Toen hij in het begin van het seizoen pijn kreeg aan zijn knie, dacht ik: 'Oh nee, niet nú. Bart is zelden tot nooit geblesseerd maar dan dreigde het toch mis te lopen in een olympisch jaar. Er was geen slechter moment denkbaar. En na een maand beterde het ook niet. Gelukkig bleef Bart er altijd in geloven."

Terwijl Bart Swings aan de spannendste race van z'n leven bezig was, viel dat voor zijn ouders in de tribune van de Gangneung Oval op het eerste gezicht nogal mee. Herman Swings: "Omdat Bart de wedstrijd goed onder controle had. Toen Kramer weg sprong, ging Bart mee. Toen de Koreaan weg sprong, ging Bart weer mee. In de halve finale zag ik al dat Bart heel goed zat, alleen was die Lee in de sprint te sterk. Maar ja, die heeft niets moeten doen, zijn ploegmaat heeft onderweg al het werk voor hem gedaan. Bart zat alleen." Moeder Anne valt in: "Toen ze de laatste bocht met z'n drieën ingingen, dacht ik vooral: als hij nú maar niet valt! Blijf recht, Bart, blijf recht! Hij heeft er zóveel voor gedaan. 't Is je kind, hé en als het dan lukt...." Herman: "We zijn ongelooflijk trots op hem. Bart heeft er zoveel tijd ingestoken. Hij heeft ook geen makkelijk seizoen achter de rug."

Dat het al twintig jaar geleden was dat België nog eens een medaille won en dat hun zoon voor de beste prestatie zorgde sinds de Winterspelen van 1948, dat wisten ze niet. "Dat maakt het eens zo mooi..." Waarna ze zich snel naar hun zoon haastten, want morgenochtend al vertrekken ze alweer richting België.