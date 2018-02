Ophef rond Nederlandse schaatscoach die op Spelen in Sochi poging deed tot matchfixing YP

15 februari 2018

07u36

Bron: Belga 1 Winterspelen De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF heeft vandaag bevestigd dat schaatscoach Jillert Anema bij de Olympische Spelen van Sochi 2014 over de schreef is gegaan. De Friese trainer, die bij de Winterspelen van Pyeongchang 2018 onder meer stayer Jorrit Bergsma begeleidt, zou namens Frankrijk op het onderdeel ploegachtervolging afspraken hebben willen maken met het Nederlandse team over het verloop van de onderlinge wedstrijd. Anema heeft daarvoor van NOC*NSF een stevige waarschuwing gekregen in een brief die hij enkele weken na Sochi 2014 ontving.

"Wij betreuren het zeer dat dit bericht nu naar buiten komt", reageert Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, op een interview vandaag in de Volkskrant met Anema waarin hij vertelt over deze zaak. "Vandaag zou het alleen over de sportieve strijd op het ijs moeten gaan."

Anema stond vier jaar geleden de Franse achtervolgingsploeg bij. Hij vreesde een afgang en een verlies van Franse fondsen voor de rijders, omdat een van de schaatsers leed aan een schildklieraandoening. Hij vroeg de Nederlandse bondscoach of diens mannen rustig wilden rijden, om gezichtsverlies voor de Fransen te voorkomen, zo bericht de Volkskrant.

Volgens de toenmalige Nederlandse delegatieleider Maurits Hendriks had Anema als tegenprestatie aangeboden dat de winst altijd voor Nederland zou zijn. Als een Nederlandse schaatser ten val zou komen, dan zou zijn Franse schaatser Alexis Contin zich laten terugzakken. Hendriks zag dat als een poging tot matchfixing.