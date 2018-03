Oostenrijkse skiester (goed voor zilver in Pyeongchang) shockeert met walgelijke foto van geopereerde knie Mike De Beck

02 maart 2018

14u59

Bron: Instagram 10 Winterspelen Skiën op het allerhoogste niveau is niet voor doetjes. Dat heeft Anna Veith nu wel bewezen. De 28-jarige Oostenrijkse skiester moest in 2015 een operatie ondergaan aan de knie en met een shockerende foto op Instagram liet ze weten hoe lastig de weg naar de Olympische Spelen wel was. Van de operatietafel naar de zilveren medaille op de Super-G in Pyeonchang.

Veith pakte in Sochi nog de gouden medaille in de Super-G en wilde haar titel dan ook met hand en tand verdedigen. In 2015 kregen haar ambities echter een ferme knauw wanneer de Oostenrijkse zwaar ten val kwam tijdens een training. De diagnose was bikkelhard: haar kruisband en patellapees waren gescheurd. Veith onderging een zware operatie. Liefst negen maanden stond ze met die blessure aan de kant.

Maar in topsport hoort bij vallen ook weer opstaan en dat deed Veith met verve. Op de Winterspelen van Pyeongchang kaapte ze op de Super-G de zilveren medaille weg. Ze moest enkel de Tsjechische Ester Ledecka voor zich dulden. Op Instagram onderstreepte Veith de zware weg die ze moest afleggen richting die nieuwe olympische glorie.

"De Olympische Spelen zitten erop en dit is mijn verhaal van Sochi naar Pyeongchang", pende ze neer. "Van goud tot zilver. Van de hemel naar de hel. Van pijn naar geluk. Achteraf gezien ben ik zo dankbaar. Bedankt aan iedereen om me te helpen om mijn doelen te bereiken en er te zijn tijdens de zware momenten."

Een hele reeks foto's passeren de revue, maar met onderstaand kiekje (van haar knie tijdens de operatie) shockeerde ze toch. Opgelet: onderstaande foto is niet voor gevoelige kijkers.