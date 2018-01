Ook skiër Sam Maes en schaatser Mathias Vosté mogen naar Winterspelen Redactie

25 januari 2018

18u50

Bron: Belga 0 Winterspelen Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) heeft vandaag skiër Sam Maes en schaatser Mathias Vosté als 20ste en 21ste Belg toegevoegd aan de selectie voor de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

De 19-jarige Maes neemt deel aan de slalom en de reuzenslalom. België trekt met drie skiërs naar Pyeongchang. Kai Alaerts skiet de slalom, Kim Vanreusel de afdaling, de combiné, de slalom, de reuzenslalom en de super-G. Op de Olympische Jeugdspelen in Lillehammer werd Maes in 2016 zevende in de reuzenslalom en negentiende in de slalom.

De 23-jarige Vosté schaatst de 500 en 1.000 meter. Jelena Peeters, die aanvankelijk alleen de 1.500 meter zou schaatsen, mag ook starten op de 5.000 meter.

Het BOIC kon Maes en Vosté selecteren doordat het na reallocatie extra startbewijzen toegekend kreeg door de Internationale Schaatsfederatie en de Internationale Skifederatie. Aanvankelijk was de Belgische delegatie negentien atleten sterk en daarmee was ze al de grootste van ons land op Winterspelen sinds 1936. Toen waren er 27 Belgen op de 'Nazi-Spelen' in Garmisch-Partenkirchen. Vier jaar geleden bestond het team in het Russische Sotchi uit zeven atleten.